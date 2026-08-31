Обновленный Honda HR-V усилит позиции внедорожной версией и спортивной КПП

Актуальная версия кроссовера Honda HR-V

Honda готовит обновление HR-V перед сменой поколения. Уже в конце сентября в Японии ожидается премьера стандартной версии, а в ноябре к ней присоединятся e:HEV RS и новая e:HEV Trail Sport, причем две последние модификации получат систему S+Shift.

Кроссовер впервые появился в 1998 году. Машина расположилась в сегменте компактных SUV Honda и со временем получила несколько поколений. Нынешняя генерация дебютировала в 2021 году.

HR-V получит новую версию

Главным нововведением обновленной Honda HR-V должна стать система S+Shift, которая появится на версиях e:HEV RS и e:HEV Trail Sport. Технология имитирует переключения восьмиступенчатой автоматической коробки передач, хотя силовая установка автомобиля остается гибридной.

S+Shift объединяет три функции – Step Shift Control, Sports Adaptive Control и Active Sound Control. Система меняет характер работы автомобиля, одновременно используя тахометр на приборной панели и имитацию звука двигателя через аудиосистему. В результате Honda рассчитывает приблизить ощущения от управления HR-V к спортивному автомобилю, как это ей удалось в случае с возрожденным купе Prelude.

Новая версия Trail Sport обещает оказаться преемницей предыдущего пакета HuNT. Внешность версии дополнят багажник на крыше и затемненные элементы, включая решетку радиатора и логотип. Оранжевые акценты должны подчеркнуть характер модификации.

Оснащение салона Trail Sport также расширят. В стандартную комплектацию войдут подогрев передних сидений и рулевого колеса, электропривод двери багажника и система обнаружения слепых зон.

Японская модификация HR-V, как ожидается, полностью откажется от бензинового двигателя и будет предлагаться только с гибридной силовой установкой e:HEV. Одновременно производитель намерен увеличить набор оборудования и повысить уровень комфорта.

Обновление станет промежуточным этапом перед более серьезными изменениями. Следующее поколение HR-V ожидается в 2028 году. Для него Honda готовит новую модульную платформу с повышенной универсальностью, которая должна позволить сократить производственные и эксплуатационные расходы.

В прошлом году Honda HR-V прошел испытание, названное «Лосиный тест». Машину проверили на управляемость, сымитировав резкие маневры. По результатам теста, кроссовер сумел справиться с виражами на скорости 77 километров в час, выполнив условия этой дисциплины.