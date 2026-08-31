Продуманный японский автодом на базе Nissan Caravan Super Long показали вживую

Автодом Dream Drive NICO на платформе Nissan Caravan

Nissan Caravan Super Long превратили в компактный автодом Dream Drive NICO с полноценной двуспальной кроватью, кухней и минималистичной зоной отдыха. Главная особенность проекта – стационарное спальное место размером 1800×1400 мм, которое не нужно каждый раз раскладывать перед сном. Премьера кемпера накануне состоялась в Японии.

Напомним, Nissan Caravan выпускается с 1973 года. Первое поколение E20 стало многоцелевым коммерческим фургоном с кабиной над двигателем, а сама модель со временем получила широкое применение не только в коммерческих, но и в туристических целях.

В салоне сделали полноценную спальню

Внутреннее убранство автодома Dream Drive NICO

Автодом Dream Drive NICO, дебютировавший в Японии, построен на базе Nissan Caravan Super Long со стандартной шириной кузова и высокой крышей. Габариты автомобиля составляют 5080 мм в длину, 1695 мм в ширину и 2285 мм в высоту.

Главное место в салоне занимает стационарная двуспальная кровать размером 1800×1400 мм. Она расположена в задней части кузова, а пространство под ней можно использовать для хранения вещей или установки холодильника.

За пассажирским сиденьем разместили небольшую кухню. Рядом находится отдельное сиденье и съемный столик, благодаря чему в салоне удалось организовать компактную столовую зону. Такая планировка рассчитана на повседневное использование без необходимости каждый раз полностью менять конфигурацию интерьера.

Внутреннее убранство автодома Dream Drive NICO

NICO рассчитан на троих человек во время движения и двух человек для ночлега. Для пары такая компоновка позволяет сохранить большую часть пространства свободной даже после подготовки спального места.

Отделка салона выполнена с заметным использованием фанеры. В конструкции мебели также применяется столешница из орехового дерева. Создатели сделали ставку на простой интерьер без большого количества декоративных элементов.

В стандартное оснащение кемпера входит литий-ионная батарея емкостью 100 Ач, инвертор мощностью 1000 Вт, зарядка во время движения, внешняя розетка и две розетки переменного тока. Также предусмотрены раковина, смеситель, водяной насос и бак для воды объемом 10 литров.

Для использования вне автомобиля предусмотрен внешний душ. В списке дополнительного оборудования есть вентилятор Maxx Fan, пакет обогрева FF, холодильник и расширенный аккумуляторный пакет.

Базой для NICO служит Caravan с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра или дизельным агрегатом объемом 2,4 литра. Кемпер будет предлагаться в исполнении с удлиненным кузовом, стандартной шириной и высокой крышей.

Заявленная стоимость кемпера Dream Drive NICO начинается от 7,5 миллиона иен (примерно 4 миллиона рублей по текущему курсу). В открытой продаже в Японии такие автодома появятся только в марте 2027 года.