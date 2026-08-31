Продуманный японский автодом на базе Nissan Caravan Super Long показали вживую

Nissan Caravan Super Long превратили в компактный автодом Dream Drive NICO с полноценной двуспальной кроватью, кухней и минималистичной зоной отдыха. Главная особенность проекта – стационарное спальное место размером 1800×1400 мм, которое не нужно каждый раз раскладывать перед сном. Премьера кемпера накануне состоялась в Японии.
Напомним, Nissan Caravan выпускается с 1973 года. Первое поколение E20 стало многоцелевым коммерческим фургоном с кабиной над двигателем, а сама модель со временем получила широкое применение не только в коммерческих, но и в туристических целях.
В салоне сделали полноценную спальню
Автодом Dream Drive NICO, дебютировавший в Японии, построен на базе Nissan Caravan Super Long со стандартной шириной кузова и высокой крышей. Габариты автомобиля составляют 5080 мм в длину, 1695 мм в ширину и 2285 мм в высоту.
Главное место в салоне занимает стационарная двуспальная кровать размером 1800×1400 мм. Она расположена в задней части кузова, а пространство под ней можно использовать для хранения вещей или установки холодильника.
За пассажирским сиденьем разместили небольшую кухню. Рядом находится отдельное сиденье и съемный столик, благодаря чему в салоне удалось организовать компактную столовую зону. Такая планировка рассчитана на повседневное использование без необходимости каждый раз полностью менять конфигурацию интерьера.
NICO рассчитан на троих человек во время движения и двух человек для ночлега. Для пары такая компоновка позволяет сохранить большую часть пространства свободной даже после подготовки спального места.
Отделка салона выполнена с заметным использованием фанеры. В конструкции мебели также применяется столешница из орехового дерева. Создатели сделали ставку на простой интерьер без большого количества декоративных элементов.
В стандартное оснащение кемпера входит литий-ионная батарея емкостью 100 Ач, инвертор мощностью 1000 Вт, зарядка во время движения, внешняя розетка и две розетки переменного тока. Также предусмотрены раковина, смеситель, водяной насос и бак для воды объемом 10 литров.
Для использования вне автомобиля предусмотрен внешний душ. В списке дополнительного оборудования есть вентилятор Maxx Fan, пакет обогрева FF, холодильник и расширенный аккумуляторный пакет.
Базой для NICO служит Caravan с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра или дизельным агрегатом объемом 2,4 литра. Кемпер будет предлагаться в исполнении с удлиненным кузовом, стандартной шириной и высокой крышей.
Заявленная стоимость кемпера Dream Drive NICO начинается от 7,5 миллиона иен (примерно 4 миллиона рублей по текущему курсу). В открытой продаже в Японии такие автодома появятся только в марте 2027 года.