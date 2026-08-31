Новый Honda CRX показали на концепт-артах

Независимые концепт-арты нового Honda CRX

Honda CRX, производство которого завершилось 35 лет назад, снова оказался в центре внимания. Независимый дизайнер из соцсетей представил собственное видение возрожденной модели, предложив ей кузов с чертами shooting brake и полностью электрическую силовую установку.

Honda CRX дебютировал в 1983 году как компактный трехдверный хэтчбек на базе Civic. Второе поколение модели выпускалось с 1987 по 1991 год и стало последним поколением CRX. Автомобиль отличался компактными размерами, компоновкой 2+2 и спортивным характером. Общий тираж машины превысил 400 тысяч экземпляров.

Honda CRX в современном прочтении

Независимые концепт-арты нового Honda CRX

Визуализацию новой генерации Honda CRX создал Мо Исмаил, ранее работавший в HALO Studio и Ram Trucks, а сейчас занимающий должность старшего креативного дизайнера в Jeep. Автор решил представить, как мог бы выглядеть CRX конца 2020-х годов, сохранив связь с дизайном первых двух поколений.

В основе концепции остался трехдверный лифтбек с немного приподнятым кузовом. Однако современные пропорции стали заметно мускулистее за счет расширенных колесных арок. Передняя часть получила современные светодиодные фары, а сзади появились новые фонари.

Интерьер также получил современную интерпретацию. Для салона предложена двухцветная кожаная отделка и спортивные передние сиденья-ковши. При этом общая архитектура проекта остается связанной с оригинальным CRX, который отличался компактными размерами и компоновкой 2+2.

Силовая установка для концепта пока не определена. Автор допускает, что при возможном возрождении CRX Honda могла бы использовать технологические решения недавно возрожденного Prelude, но с электрифицированным двигателем.

Впрочем, шансы на то, что в «Хонде» возьмутся за возрождение этой необычной модели невелики. Сейчас компания сосредоточена на сегменте кроссоверов, которые пользуются на мировом рынке гораздо большим спросом нежели нишевые полуспортивные модели.

Тем не менее, если взять за внимание опыт с воскрешением Honda Prelude, который вернулся в модельный ряд компании недавно, полностью исключать появление нового CRX в продаже в ближайшем будущем также нельзя.