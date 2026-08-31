Новый Scott Strike получил алюминиевую раму и мотор Bosch на 120 Нм

Компания Scott обновила электрический горный велосипед Strike, сделав ставку не на дорогие материалы, а на практичность и универсальность. Новинка получила алюминиевую раму, 29-дюймовые колеса, подвеску с ходом 150 мм и двигатель Bosch Performance Line CX Gen 5 с крутящим моментом 120 Нм.

Бренд Scott был основан в 1958 году в США. Компания выпускает велосипеды и экипировку для различных дисциплин, включая горный велосипед. Бренд неоднократно становился участником и победителем соревнований по маунтинбайку мирового уровня.

Scott Strike сделал ставку на универсальность

Новый Strike не претендует на звание самого дорогого электровелосипеда Scott. Компания выбрала алюминиевую раму вместо карбоновой, что позволило сделать модель ориентированной на функциональность и широкий круг пользователей.

Велосипед рассчитан на разные сценарии езды – от спусков и трейлов до подъемов и извилистых дорог. Спереди и сзади установлена подвеска с ходом 150 мм, а размер колес составляет 29 дюймов. Рама доступна в четырех размерах.

Одним из главных конструктивных изменений стало новое расположение амортизатора. В предыдущей версии он размещался в верхней трубе, тогда как теперь интегрирован в подседельную трубу. Это позволило опустить центр тяжести. Корпус двигателя и подседельная труба объединены в единую конструкцию, что повышает жесткость этого участка рамы.

Обратной стороной использования алюминия стала масса. Даже самая легкая версия нового Strike весит 24,8 кг.

Bosch Performance Line CX Gen 5 и батарея до 800 Вт/ч

Для нового Strike Scott выбрала двигатель Bosch Performance Line CX Gen 5. Он развивает максимальную мощность 750 Вт, выдает до 120 Нм крутящего момента и обеспечивает поддержку вращения педалей до 600%.

Съемная батарея доступна емкостью 720 или 800 Вт/ч. В качестве дополнительного оборудования предлагается PowerMore Range Extender на 250 Вт/ч. На верхней трубе расположен светодиодный дисплей Bosch, а на руле можно установить Purion 200 или Intuvia 200.

Базовым вариантом стала модель Scott Strike 40 стоимостью 3999 евро (примерно 400 тысяч рублей по текущему курсу). Она оснащена батареей PowerTube 720 Вт/ч, 12-скоростной трансмиссией Shimano Deore, четырехпоршневыми тормозами Deore, вилкой Suntour SF26 XCR и амортизатором Suntour EDGE X с ходом 150 мм. Вес этой версии составляет 25,4 кг.

На вершине линейки находится Strike 10 за 5999 евро (около 600 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту). Велосипед получил батарею PowerTube 800 Вт/ч, 12-скоростную трансмиссию и четырехпоршневые тормоза Shimano XT, вилку Fox 36 Rhythm и амортизатор Fox Float Rhythm LV с ходом 150 мм. Вес – 25,3 кг.