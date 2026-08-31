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Toyota Land Cruiser 300 получит в Японии премиальную гибридную версию

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Новый Land Cruiser 300 станет мощнее на родине: 457 л.с., 790 Нм и гибридная установка от Lexus LX 700h

Toyota Land Cruiser 300 получит в Японии премиальную гибридную версию
Toyota Land Cruiser 300

Toyota готовит обновление Land Cruiser 300 для японского рынка, главным изменением которого станет появление гибридной силовой установки. Вместо чисто бензинового V6 внедорожник получит 3,4-литровый турбированный двигатель в сочетании с электромотором, а суммарная отдача системы составит 457 л.с. и 790 Нм.

Land Cruiser 300 представлен в 2021 году как преемник Land Cruiser 200. Модель получила новую рамную платформу TNGA-F, которую также используют Land Cruiser 250 и другие крупные рамные модели Toyota. В линейке Land Cruiser 300 предусмотрены бензиновые и дизельные V6, а также оспортивленная версия GR Sport.

Land Cruiser 300 получит на родине гибридную версию

По данным японских СМИ, обновленный Toyota Land Cruiser 300 должен дебютировать в Японии 16 сентября 2026 года. Японский рынок станет одним из последних, где появится модернизированная модель после Австралии, Ближнего Востока и некоторых европейских стран.

Главной новинкой станет силовая установка, знакомая по Lexus LX 700h. Она объединит 3,4-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Совокупная отдача составит 457 л.с. и 790 Нм. Для сравнения, нынешний 3,3-литровый дизельный V6 развивает 304 л.с. и 700 Нм, а бензиновый V6 уступает гибридной версии примерно 20% по крутящему моменту.

Чисто бензиновые версии Land Cruiser 300 будут постепенно выводиться из производства.

Появление аккумулятора увеличивает массу автомобиля и занимает дополнительное пространство, однако Toyota, как сообщается, полностью защитила высоковольтную батарею и электрическую систему от воды. Поэтому гибридный внедорожник сохранит возможность преодолевать брод глубиной до 700 мм.

Три комплектации для японского рынка

В Японии ожидаются версии GX, ZX и GR Sport. Базовый GX будет предлагаться только с дизельным двигателем, тогда как ZX и GR Sport получат выбор между дизельной и гибридной силовыми установками. Гибридные модификации будут стандартно оснащаться семиместным салоном.

Land Cruiser 300 ZX с гибридной системой получит обновленный передний бампер и 20-дюймовые легкосплавные диски. GR Sport сохранит электронную блокировку дифференциала и систему e-KDSS, которая отключает стабилизатор поперечной устойчивости на неровных дорогах, увеличивая ход подвески.

Для гибридных версий заявлены два крупных экрана, проекционный дисплей HUD, подогрев и вентиляция сидений, розетка на 1500 Вт/100 В, аудиосистема JBL и электрический усилитель рулевого управления. Дизельный GX будет проще: тканевые сиденья, два ряда кресел и менее крупный экран.

Предполагаемая цена Land Cruiser 300 GX с дизельным двигателем составит от 6,3 млн иен (около 3,4 млн рублей), а гибридного ZX – около 9,8 млн иен (примерно 5,3 млн рублей). Официальную стоимость всех версий обновленного LC 300 в Японии объявят позднее.

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Фото:Toyota

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