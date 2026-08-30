Toyota разрабатывает новое поколение компакта Roomy: всё, что о нем известно

Toyota готовит новое поколение компактного минивэна Roomy, которому скоро исполнится десять лет. По данным японских СМИ, модель сохранит узнаваемые практичные пропорции, но получит переработанную переднюю часть, более качественный интерьер и гибридную систему e-SMART нового поколения.
Toyota Roomy выпускается как компактный минивэн с акцентом на практичность и рациональное использование внутреннего пространства. Машина пользуется высоким спросом на японском авторынке в высококонкурентном компактном сегменте.
Roomy может станет современнее, но сохранит привычные пропорции
Согласно опубликованному японским журналом «Motor-Fan» рендеру, новый Roomy не станет полностью менять концепцию модели. Кузов сохранит практичные пропорции, а угловатые формы и большие окна останутся характерными элементами автомобиля.
Основные изменения ожидаются в передней части. Тонкие светодиодные фары будут вытянуты в стороны и соединены горизонтальными декоративными полосами. Более широкая решетка радиатора должна придать минивэну более дорогой внешний вид. Изменения также затронут передние и задние крылья, а боковые линии кузова станут более объемными.
Перемены ожидаются и в салоне. По данным японских СМИ, автомобиль получит 10,5-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и других вариантов подключения смартфонов. Для приборной панели могут предложить экраны диагональю 7 и 12,3 дюйма. Общую архитектуру интерьера также пересмотрят, а материалы отделки, как ожидается, станут качественнее.
Главным техническим изменением станет новая гибридная система e-SMART. В ней два электродвигателя будут отвечать за привод автомобиля и смогут развивать суммарно до 106 л.с. Максимальный крутящий момент заявлен на уровне 171 Нм.
Бензиновый двигатель объемом 1,2 литра будет использоваться в качестве генератора, а не основного привода колес. Эта схема позволит разделить функции двигателя внутреннего сгорания и электромоторов.
Отдельно инсайдеры обещают заметное улучшение экономичности 5-дверки. Средний расход топлива нового Toyota Roomy, как ожидается, превысит 30 км/л. В пересчете на привычную в России систему исчисления это менее 3,3 литра на 100 км.
Таким образом, следующий Roomy должен сохранить основную концепцию компактного и практичного минивэна, но стать современнее за счет новой внешности, обновленного интерьера и гибридной силовой установки e-SMART нового поколения.