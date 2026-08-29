Тюнеры сделали Lexus GX менее скучным: новый TOM’S Edition получил оранжевые акценты и необычный салон

Что может получиться, если большой внедорожник Lexus GX550, который известен своей консервативностью, отдать японскому тюнинг-ателье TOM’S и вдохновиться не классическим оффроудом, а экипировкой для трейлраннинга? Ответом стал проект GX TOM’S Edition – уникальный внедорожник, ярко-оранжевыми элементами и отделкой салона необычными натуральными материалами.
Lexus GX появился в 2002 году как среднеразмерный внедорожник марки, а нынешнее третье поколение GX550 дебютировало в 2023 году. Модель сохранила традиционный для семейства брутальный дизайн, но получила более современный облик и роскошное оформление, характерное для автомобилей Lexus.
GX550 получил необычную интерпретацию от TOM’S
На Токийском автосалоне 2026 года компания TOM’S представила LEXUS GX TOM’S Edition, построенный на базе большого внедорожника GX. Авторы проекта определили его концепцию как «роскошный внедорожник, гармонирующий с природой», совместив характер GX с эстетикой спортивной экипировки для трейлраннинга.
Главной особенностью внешности стал флуоресцентный оранжевый цвет, использованный на отдельных аэродинамических элементах. По задумке TOM’S, он напоминает яркие акценты и подошвы кроссовок для бега по пересеченной местности.
Изменения не ограничились декоративными деталями. Новые элементы появились спереди, сзади и по бокам кузова. Они призваны защищать автомобиль от летящих камней и одновременно снижать сопротивление воздуха. После доработки длина GX составляет 4970 мм, ширина – 2014 мм, высота – 1925 мм. Ширина кузова выросла относительно базовой модели, для которой в материале указано значение 2000 мм. Передняя и задняя колея расширены до 1710,4 мм.
Отдельного внимания заслуживает салон, но его фотографий почему-то в открыдом доступе до сих пор нет. Для GX TOM’S Edition были выбраны сиденья из оленьей кожи, которая в противном случае могла быть выброшена. В отделке также используется кожа, полученная из грибных спор. Таким образом, тюнеры попытались связать традиционную роскошь Lexus с идеей использования натуральных материалов.
Силовая установка при этом сохраняет базовую архитектуру. Под капотом трудится 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом и интеркулером.
Сколько будет стоить такой внедорожник и когда он может появиться в продаже пока информации нет. Не исключено, что проект создавался исключительно как демонстрационный и у него нет никакого коммерческого будущего.