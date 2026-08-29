Тюнеры сделали Lexus GX менее скучным: новый TOM’S Edition получил оранжевые акценты и необычный салон

Lexus GX TOM’S Edition. Фото: Tokyoautosalon

Что может получиться, если большой внедорожник Lexus GX550, который известен своей консервативностью, отдать японскому тюнинг-ателье TOM’S и вдохновиться не классическим оффроудом, а экипировкой для трейлраннинга? Ответом стал проект GX TOM’S Edition – уникальный внедорожник, ярко-оранжевыми элементами и отделкой салона необычными натуральными материалами.

Lexus GX появился в 2002 году как среднеразмерный внедорожник марки, а нынешнее третье поколение GX550 дебютировало в 2023 году. Модель сохранила традиционный для семейства брутальный дизайн, но получила более современный облик и роскошное оформление, характерное для автомобилей Lexus.

GX550 получил необычную интерпретацию от TOM’S

Lexus GX TOM’S Edition. Фото: Tokyoautosalon

На Токийском автосалоне 2026 года компания TOM’S представила LEXUS GX TOM’S Edition, построенный на базе большого внедорожника GX. Авторы проекта определили его концепцию как «роскошный внедорожник, гармонирующий с природой», совместив характер GX с эстетикой спортивной экипировки для трейлраннинга.

Главной особенностью внешности стал флуоресцентный оранжевый цвет, использованный на отдельных аэродинамических элементах. По задумке TOM’S, он напоминает яркие акценты и подошвы кроссовок для бега по пересеченной местности.

Изменения не ограничились декоративными деталями. Новые элементы появились спереди, сзади и по бокам кузова. Они призваны защищать автомобиль от летящих камней и одновременно снижать сопротивление воздуха. После доработки длина GX составляет 4970 мм, ширина – 2014 мм, высота – 1925 мм. Ширина кузова выросла относительно базовой модели, для которой в материале указано значение 2000 мм. Передняя и задняя колея расширены до 1710,4 мм.

Lexus GX TOM’S Edition. Фото: Tokyoautosalon

Отдельного внимания заслуживает салон, но его фотографий почему-то в открыдом доступе до сих пор нет. Для GX TOM’S Edition были выбраны сиденья из оленьей кожи, которая в противном случае могла быть выброшена. В отделке также используется кожа, полученная из грибных спор. Таким образом, тюнеры попытались связать традиционную роскошь Lexus с идеей использования натуральных материалов.

Силовая установка при этом сохраняет базовую архитектуру. Под капотом трудится 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом и интеркулером.

Сколько будет стоить такой внедорожник и когда он может появиться в продаже пока информации нет. Не исключено, что проект создавался исключительно как демонстрационный и у него нет никакого коммерческого будущего.