Армейский грузовик превратили в уютный автодом с полноценной кухней и ванной

Кемпер Stewart & Stevenson M1078A1. Фото: KRUG Expedition

Что получится, если списанный армейский грузовик превратить в полноценный дом на колесах? Один из таких проектов получил жилой модуль KRUG Expedition, кухню, отдельную душевую, сухой туалет и запас автономности, рассчитанный на длительные путешествия вдали от цивилизации.

Stewart & Stevenson M1078A1 относится к семейству FMTV, созданному для армии США как серия средних тактических грузовиков. M1078 представляет собой полноприводную машину класса LMTV, предназначенную для перевозки грузов и работы в различных условиях. После списания такие автомобили получили вторую жизнь в гражданском секторе, в том числе в качестве основы для экспедиционных машин.

Из военного грузовика в экспедиционный кемпер

Основой проекта стал Stewart & Stevenson M1078A1, ранее использовавшийся армией США. После приобретения Acela Truck Company автомобиль получил многочисленные изменения для гражданской эксплуатации, включая алюминиевые боксы для хранения оборудования и специально разработанный жилой модуль KRUG Expedition длиной около 4,9 метра.

Внутри разместили двуспальную кровать, складной обеденный стол со стульями и полноценную кухню. Она оборудована индукционной плитой, микроволновой печью Miele, холодильником, морозильной камерой и мойкой из нержавеющей стали. Для длительных поездок предусмотрена отдельная ванная комната с душевой кабиной и сухим туалетом.

Автодом рассчитан на автономную эксплуатацию. Электроснабжение обеспечивает литий-ионная батарея напряжением 24 В и емкостью 990 Ач, а на крыше установлена солнечная электростанция мощностью 1400 Вт. Для водоснабжения предусмотрен бак чистой воды объемом 492 литра, а резервуар для сточных вод рассчитан на 250 литров. Также установлены система подогрева воды и кондиционер на крыше.

330 л.с. и почти 1166 Нм

За движение отвечает 7,2-литровый турбированный рядный шестицилиндровый дизель Caterpillar. Его мощность составляет 330 л.с., а максимальный крутящий момент достигает примерно 1166 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Высокий дорожный просвет и конструкция военного грузовика позволяют использовать кемпер далеко за пределами обычных асфальтированных дорог. В описании проекта отдельно упоминаются пустыни, пляжи и тропические леса.

Несколько лет назад мы уже рассказывали о другом интересном проекте этой же компании. Тогда KRUG Expedition представила брутальный автодом Project Rhino, построенный на базе шасси Mercedes Atego. В итоге получился продвинутый внедорожный кемпер, в котором будет не страшно заезжать даже в самые глухие места планеты.