Hyundai готовит конкурента Hilux и Ranger: новый среднеразмерный пикап обретает форму

Новый рамный пикап Hyundai. Визуализация: CarsCoops

Hyundai готовит среднеразмерный пикап с рамной конструкцией, который должен вывести марку в один из самых конкурентных сегментов мирового рынка. Корейцы пока не раскрывают технические подробности, однако уже появились первые ориентиры по платформе и силовой установке.

Hyundai готовит новое семейство рамных моделей

Разработка пикапа стала частью масштабной стратегии Hyundai Motor до 2030 года. Компания планирует представить более 100 новых или обновленных моделей, причем не менее 58 из них будут предназначены для Северной Америки. Одним из приоритетных направлений станет освоение свободных рыночных ниш, к которым Hyundai относит и среднеразмерные пикапы с рамной конструкцией.

Новая модель должна выйти на мировой рынок и конкурировать с Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton и Isuzu D-Max. При этом подробности о конструкции пока не раскрываются.

Одной из возможных основ пикапа называют архитектуру Kia Tasman. Обе марки входят в одну группу, однако официального подтверждения использования общей платформы пока нет.

Отправной точкой для будущего автомобиля станет концепт Boulder, ранее показанный Hyundai. Компания планирует развивать проект в сторону серийного пикапа, однако точные сроки его премьеры пока не объявлены.

Ставка на гибридную силовую установку

Определенные ориентиры уже появились и в отношении силовой установки. Главный операционный директор Hyundai Motor Australia Гэвин Дональдсон признал, что компания поздно выходит в сегмент среднеразмерных пикапов. По его словам, поэтому при появлении новинки покупатели должны сразу понимать, чем она отличается от конкурентов.

Одним из главных отличий может стать силовая установка. Представитель Hyundai допустил использование гибридной системы или технологии EREV – электромобиля с увеличенным запасом хода.

Такой вариант соответствует общей стратегии компании. На Дне инвестора Hyundai подтвердила разработку нескольких моделей EREV, включая автомобиль на базе Santa Fe, модель Genesis и внедорожник C-сегмента для китайского рынка.

Пока Hyundai не раскрывает характеристики будущего пикапа, его название и окончательную архитектуру. Известно лишь, что речь идет о среднеразмерной модели с рамной конструкцией, а ее разработка ведется с учетом выхода на мировой рынок. Точные сроки запуска должны быть объявлены позже.