Новый трехколесный мотоцикл Can-Am Ryker за 1 млн рублей готов к выходу в продажу

Ryker 2027. Изображение: Can-Am

Компания Can-Am представила трехколесный мотоцикл Ryker 2027 модельного года, который получил новый трехцилиндровый двигатель ROTAX 900 ACE, доработанное шасси и расширенные возможности персонализации. В Японии цены на новинку начинаются с 1,87 миллиона иен (примерно 1 млн рублей по текущему курсу).

Новый трехцилиндровый двигатель

Главным изменением Ryker 2027 года стала замена прежнего двухцилиндрового двигателя на трехцилиндровый ROTAX 900 ACE. Базовая версия Ryker 900 ACE-6 развивает 52 л.с. Утверждается, что заявленные мощность, динамика и цена сопоставимы с предыдущей моделью, однако уровень шума и вибрации был заметно снижен.

Для версий Sport и Rally предусмотрен двигатель ROTAX 900 ACE-9 мощностью 79 л.с. Он рассчитан на более динамичный характер и отличается от силовой установки базовой модификации.

Производитель также переработал рулевую колонку, рулевой рычаг, рулевые тяги, шаровые опоры, втулки и отдельные элементы шасси. Эти изменения направлены на повышение жесткости конструкции, более точное прохождение поворотов и уменьшение кренов. Работа системы стабилизации VSS также была оптимизирована, благодаря чему ее вмешательство стало более плавным.

Больше комфорта и возможностей для персонализации

Ryker 2027. Изображение: Can-Am

Ryker получил полностью обновленный дизайн панелей, новую фирменную светотехнику и колесные диски со съемными центральными колпаками. Все версии оснащаются премиальными сиденьями с трехмерной прострочкой, а для персонализации появился новый комплект виниловой пленки, разработанный совместно с компанией SCS.

Еще одним изменением стала новая 5-дюймовая цветная ЖК/TFT-панель с улучшенной видимостью и переработанный блок управления на руле. Светодиодные фары формируют на 30% более широкий световой пучок по сравнению с обычными галогенными фарами.

Ryker 2027. Изображение: Can-Am

Для Ryker 2027 года улучшили интеграцию с системой креплений LinQ и предусмотрели четыре основные точки фиксации. В список аксессуаров вошли расширяемые боковые кофры SHAD, вместимость которых более чем вдвое превышает показатель предыдущих моделей, боковые кофры LinQ, аудиосистема, интегрированная подсветка и ветрозащита. При этом уже 44 существующих аксессуара сохранят совместимость с новой моделью.

В Японии базовый Can-Am Ryker 900 ACE-6 оценен в 1,87 миллиона иен с учетом 10% налога (около 1 млн российских рублей). Версия Sport стоит 2,435 миллиона иен (примерно 1,3 млн рублей), а Rally – 2,75 миллиона иен (без малого 1,5 млн рублей).