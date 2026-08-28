Новый Toyota Probox раскрывается в подробностях

Рендер нового Toyota Probox. Источник: Motor-Fan

Toyota Probox готовится к смене поколения впервые за 26 лет. Новый коммерческий фургон может выйти во второй половине 2027 года или в 2028 году и получит переработанную платформу, новую гибридную систему и более современные функции безопасности.

Toyota Probox дебютировал в 2002 году и с тех пор остается одной из заметных моделей Toyota в сегменте компактных коммерческих автомобилей японского рынка. В 2014 году фургон пережил серьезную модернизацию, после которой обновились силовые установки и системы безопасности. При этом базовая конструкция модели сохранялась на протяжении многих лет.

Что изменится в новом Probox

Главным преимуществом Probox всегда была практичность. Квадратный кузов, низкий и плоский грузовой пол, удобная погрузка и компактные размеры сделали фургон востребованным у коммерческих пользователей. В последние годы модель стала интересна в Японии в том числе частным владельцам: Probox используют для поездок на природу, ночевок в автомобиле и различных вариантов тюнинга. Более того, такие машины то и дело завозят в Россию по серому импорту.

Следующее поколение, как ожидается, получит полностью переработанную платформу. В качестве одного из вариантов рассматривается архитектура серии GA-B, которая применяется в Yaris, Yaris Cross и Aqua. Ее адаптация под коммерческий автомобиль может улучшить жесткость кузова, устойчивость, комфорт и безопасность.

При этом перед разработчиками стоит задача сохранить главные достоинства Probox. Грузовой отсек должен остаться просторным и практичным, а конструкция – выдерживать эксплуатацию с нагрузкой.

Серьезные изменения ожидаются и в силовой гамме. Сейчас Probox предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем и 1,5-литровой гибридной установкой. Для следующего поколения рассматривается новая 1,5-литровая гибридная система. Ее применение должно повысить топливную экономичность и улучшить разгон при перевозке груза.

Новая внешность и оборудование

Рендер нового Toyota Probox. Источник: Motor-Fan

Дизайн следующего Probox также может заметно измениться. В представленных рендерах сохранен узнаваемый квадратный силуэт, но передняя часть получила тонкие светодиодные фары, широкую декоративную накладку и крупную решетку с сотовой структурой. Сзади показаны вертикальные фонари и большая дверь багажного отсека.

Впрочем, это неофициальные компьютерные изображения, поэтому серийный автомобиль вполне может примерить другую внешность.

Еще одним направлением модернизации станут системы безопасности. Если Probox получит актуальную версию Toyota Safety Sense, в оснащении могут появиться современные системы предотвращения столкновений и радарный круиз-контроль.

Цена также способна вырасти. Сейчас бензиновая версия стоит от 1,9 миллиона иен (около 1 миллиона рублей), а гибридная – от 2 миллионов иен (чуть дороже миллиона рублей). Для следующего поколения прогнозируется диапазон от 2 до 2,5 миллиона иен (от 1 до 1,3 млн рублей по текущему курсу).