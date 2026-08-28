Toyota обновила доступный хэтчбек Pixis Epoch: больше оснащения и хрома

Фото: Toyota

Toyota обновила недорогой хэтчбек Pixis Epoch в Японии, добавив новую версию X Limited, расширив набор оборудования и модернизировав систему активной безопасности Smart Assist.

Toyota Pixis Epoch относится к японскому классу кей-каров и выпускается с 2012 года. Модель занимает начальную позицию среди компактных автомобилей Toyota для японского рынка и создавалась с акцентом на небольшие размеры, экономичность и доступную стоимость. Pixis Epoch технически связан с модельным рядом Daihatsu, что соответствует стратегии Toyota по присутствию в сегменте кей-каров.

Pixis Epoch получил новую версию X Limited

После обновления Toyota Pixis Epoch получил два новых цвета кузова – Ceramic Green и Grace Brown. Еще одним заметным изменением стала новая комплектация X Limited, которая стала самой оснащенной версией модели.

В ее стандартное оборудование вошли бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и заводская навигационная система. Для приборной панели предусмотрена цифровая комбинация приборов с хромированной рамкой, благодаря которой оформление салона стало более выразительным.

Система Smart Assist теперь входит в оснащение всей линейки и получила дополнительные возможности. Она умеет распознавать приближающихся велосипедистов, пересекающих дорогу, а также лучше определяет автомобили, движущиеся навстречу при правом повороте на перекрестке. Кроме того, была улучшена система распознавания пешеходов при повороте.

Под капотом остается бензиновый двигатель объемом 0,66 литра. После модернизации его максимальная мощность достигла 52 л.с., а крутящий момент – 60 Нм. Заявленный средний расход топлива составляет от 24,4 до 27 км/л, что соответствует примерно 3,7–4,1 л на 100 км.

Фото: Toyota

Для дополнительной персонализации Toyota предлагает аэродинамический комплект из трех частей. В него входят спортивные передний и задний бамперы, а также боковые юбки. Дополнительно можно заказать комплект хромированной отделки с элементами на решетке радиатора, боковых зеркалах и крышке багажника.

Фото: Toyota

Для салона доступны варианты отделки под дерево и рояльный лак. Тем, кто хочет придать интерьеру ретро-стиль, предлагаются белые узорчатые чехлы на сиденья.

Цена Toyota Pixis Epoch в Японии после обновления составляет от 1 до 1,5 млн иен (примерно 540 тысяч – 810 тысяч российских рублей). Новая версия X Limited за счет расширенного оснащения стала самым дорогим вариантом в семействе.