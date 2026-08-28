Toyota внепланово улучшит новый RAV4: внедорожные режимы вернутся в настройки кроссовера

Фото: Toyota

Toyota готовит первое внеплановое изменение для RAV4 шестого поколения. Предполагается, что к уже доступным режимам движения добавят настройки Mud и Rock, рассчитанные на движение по сложным грунтовым покрытиям.

Toyota RAV4 появился в 1994 году и стал одной из моделей, сформировавших современный сегмент компактных кроссоверов. Первое поколение сочетало легковую конструкцию с возможностями, которые раньше ассоциировались преимущественно с внедорожниками. За шесть поколений RAV4 превратился в одну из ключевых моделей компании.

RAV4 вернет внедорожные режимы

Шестое поколение Toyota RAV4 было представлено в прошлом году и уже продается на различных рынках, включая Россию, куда автомобили поступают по неофициальным каналам. Несмотря на молодой возраст японские инсайдеры сообщают о подготовке небольших изменений для этой модели.

Речь не идет о пересмотре комплектаций или силовых установок. Основные изменения связаны с настройками режимов движения. Сейчас RAV4 предлагает Normal, Sport, Snow и Trail, однако вскоре к ним могут присоединиться Mud и Rock.

Оба режима уже были знакомы владельцам RAV4 предыдущего поколения. Они относятся к настройкам выбора типа поверхности и работают совместно с системой полного привода 4WD. Электроника адаптирует работу автомобиля к условиям движения, в том числе на песке и грязи, помогая улучшить проходимость.

Еще одно потенциальное изменение связано с производственным графиком гибридных версий. Производство RAV4 HEV должно начаться в ноябре, тогда как выпуск подключаемых гибридов PHEV запланирован после 6 января 2027 года.

Недавно мы рассказывали о том, что Toyota RAV4 был признан одним из самых долговечных кроссоверов в мире. Журнал iSeeCars оценил возможность преодоления этой моделью пробега в 320 тысяч км без капремонта в 30%, что является очень высоким показателем в ее классе.