5 самых ресурсных современных кроссоверов и внедорожников, способных проехать 400 тысяч км

Фото: Toyota

Какие современные кроссоверы и внедорожники способны преодолеть отметку в 400 тысяч километров? По данным iSeeCars, сразу пять моделей имеют заметно более высокую вероятность достичь пробега в 250 тысяч миль – это примерно 400 тысяч км.

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Toyota Sequoia возглавила этот рейтинг с вероятностью 39,1% достичь пробега в 400 тысяч км. По оценке iSeeCars, средний срок службы модели составляет около 307 тысяч км, а вероятность преодолеть отметку 400 тысяч км у нее в 8,1 раза выше, чем у среднего современного автомобиля.

В 2026 году Sequoia предлагается с 3,5-литровым V6 i-FORCE MAX с двумя турбинами мощностью 437 л.с. и крутящим моментом 790 Нм. Двигатель работает вместе с десятиступенчатой автоматической коробкой передач, а максимальная масса буксируемого прицепа достигает 4220 кг. Внедорожник построен на рамном шасси TNGA-F.

На втором месте располагается Toyota 4Runner. Вероятность достижения 400 тысяч км у него составляет 32,9%, что в 6,8 раза выше среднего показателя. iSeeCars оценивает средний срок службы модели примерно в 317 тысяч км.

Базовый 4Runner 2026 года оснащается 2,4-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 278 л.с. и крутящим моментом 430 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная буксировочная способность составляет около 2720 кг.

Третью строчку занимает Toyota Highlander Hybrid с вероятностью 31%. По данным iSeeCars, у модели в 6,5 раза больше шансов преодолеть 400 тысяч километров по сравнению со средним современным автомобилем.

Гибридная версия 2026 года получила 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, электромоторы, систему Toyota Synergy Drive и трансмиссию e-CVT. Совокупная мощность составляет 245 л.с.

Lexus GX стал в этом рейтинге четвертым с результатом 18,3%. Средний срок службы модели оценивается в 230 тысяч км, а вероятность преодолеть отметку в 400 тысяч км в 3,8 раза выше среднего показателя.

В 2026 году GX использует под капотом 3,4-литровый V6 с двумя турбинами мощностью 349 л.с. и крутящим моментом 650 Нм. Внедорожник имеет рамную конструкцию, а максимальная буксировочная способность достигает 4126 кг.

Пятерку замыкает Lexus RX Hybrid с вероятностью 17% достичь 400 тысяч км. По оценке iSeeCars, гибридный RX в 3,5 раза чаще достигает такого пробега, чем средний современный автомобиль.

Для RX 350h предлагается система на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя и двух электромоторов с общей мощностью 246 л.с. RX 450h+ развивает 304 л.с., а RX 500h с 2,4-литровым турбированным двигателем и двумя электромоторами – 366 л.с.

Таким образом, всю пятерку лучших заняли представители одного концерна – Toyota Group. На Toyota пришлось три первых позиции, тогда как премиальный суббренд этой компании – марка Lexus – заняла оставшиеся две строчки, доказав, что с точки зрения выносливости «Тойотам» по-прежнему нет равных.