Новая Toyota Celica возвращается в виде спорткара с инновационным мотором G20E

Когда Toyota вернет Celica, это будет не просто возрождение известного имени. Будущая GR Celica создается с учетом требований автоспорта, получит полный привод, а новейший 2-литровый двигатель G20E в наиболее мощной дорожной версии сможет развивать около 400 л.с. Об этом пишет японская пресса, утверждающая, что такой автомобиль находится на финальной стадии разработки.

Toyota Celica дебютировала в 1970 году и за семь поколений превратилась в одну из наиболее известных спортивных моделей японской марки. Особое место в ее истории занимает ралли: Celica неоднократно участвовала в чемпионате мира по ралли, а версии GT-Four с полным приводом стали одной из самых известных страниц спортивной истории модели. Производство Celica завершилось в 2006 году.

Возвращение Toyota Celica уже близко, а производство новой модели, по слухам, должно начаться в следующем году. Пока официального серийного дизайна нет, однако цифровой дизайнер из издания «Motor-Fan» представил собственное видение будущей GR Celica на основе опубликованных Toyota изображений испытаний гоночной версии.

Еще интереснее выглядит техническая концепция будущей модели. Toyota, по имеющейся информации, разрабатывает GR Celica с учетом требований, которые предъявляются к гоночным автомобилям.Этот же подход применялся к GR Yaris, для которого спортивные характеристики закладывались уже на этапе создания дорожной модели.

Новый двигатель G20E может развивать 600 л.с.

Одной из главных особенностей GR Celica станет новый инновационный 2-литровый четырехцилиндровый двигатель G20E, который уже называют современным аналогом 2JZ. Он создается с расчетом на использование как в дорожных, так и в гоночных автомобилях.

По предварительным данным, наиболее мощная дорожная версия двигателя сможет развивать около 400 л.с., тогда как гоночные варианты получат более 600 л.с. Впрочем, сама Celica не обязательно будет предлагаться только с максимальной отдачей. Ожидается появление нескольких вариантов мощности.

Для европейского рынка рассматривается конфигурация с отдачей около 300 л.с. и полным приводом. Такая версия уже обеспечит автомобилю серьезный потенциал, особенно с учетом того, что конструкция модели изначально разрабатывается с оглядкой на раллийные требования.

Производство стартует в 2027 году

Ожидается, что производство GR Celica начнется в 2027 году. К этому времени Toyota постарается провести официальную премьеру автомобиля, а также наконец-то назвать его технические характеристики, чтобы полностью избавиться от спекуляций на эту тему в мировой прессе.