Nissan готовит следующую Serena: будет больше места в салоне и новая гибридная система

Рендер нового поколения Nissan Serena

Следующее поколение Nissan Serena, которое, по слухам, дебютирует через несколько лет, может получить увеличенные габариты и новую силовую установку e-POWER третьего поколения. Основные изменения, судя по свежей инсайдерской информации, будут направлены на дальнейшее улучшение просторности салона, удобства использования и эффективности минивэна на высоких скоростях.

Nissan Serena впервые появилась в 1991 году и со временем превратилась в одну из ключевых моделей Nissan в сегменте семейных минивэнов. Нынешнее поколение стало шестым по счету и дебютировало в 2022 году. Машина отличается просторным салоном и высоким уровнем практичности.

Serena может стать крупнее

Нынешняя Serena получила небольшое обновление в феврале 2026 года, однако уже сейчас появляются сведения о следующем поколении модели. Его дебют предварительно ожидается примерно в 2028 году.

Рендер нового поколения Nissan Serena

По информации источников, близких к разработке машины, новый минивэн может немного прибавить в общей длине и колесной базе. Этот шаг позволит дополнительно увеличить пространство внутри автомобиля и усилить одно из главных преимуществ Serena перед конкурентами. В первую очередь речь идет о соперничестве с Toyota Noah, Toyota Voxy и Honda Step Wagon.

Параллельно Nissan может перейти на e-POWER третьего поколения. Ожидается, что новая система обеспечит улучшенную шумоизоляцию и более высокую топливную экономичность при движении на высокой скорости.

Еще одним направлением развития станут электронные технологии. Следующая Serena, по предварительным данным, получит системы ProPILOT и SDV нового поколения. Последняя предполагает дальнейшее развитие программных функций автомобиля уже после его покупки.

Все выглядит так, что в Nissan решили сделать ставку не только на увеличение пространства салона. Следующая Serena может одновременно получить новую гибридную систему и более современную электронную архитектуру, благодаря чему минивэн должен оказаться заметно технологичнее актуальной модели.

Напомним, этой весной мы сообщали, что обновленные Nissan Serena стали доступны на российском авторынке. Машины привезли к нам по альтернативной схеме импорта без участия автопроизводителя.

На данный момент предложений таких автомобилей в стране немного. Наша редакция обнаружила только одно объявление, в котором серый дилер обещает привезти такой минивэн 2026 года выпуска без пробега во Владивосток по цене в 3,3 миллиона рублей.