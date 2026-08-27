Новый рамный пикап Hyundai положит начало семейству новых моделей, включая полноприводный внедорожник

Рендер нового рамного пикапа Hyundai

Hyundai готовит не просто новый пикап для австралийского рынка, а целое семейство автомобилей на рамной платформе. Глава компании Хосе Муньос подтвердил, что производитель рассматривает архитектуру как основу сразу для нескольких моделей, среди которых может появиться новый внедорожник.

Hyundai долгое время не имела собственной массовой линейки рамных внедорожников и пикапов, сопоставимой с предложениями конкурентов. Компания развивала преимущественно легковые автомобили и кроссоверы, поэтому переход к рамной архитектуре станет для марки заметным расширением модельной стратегии. Австралийский рынок при этом имеет особое значение для Hyundai из-за высокого спроса на пикапы и внедорожники.

Одной платформой дело не ограничится

О планах Hyundai рассказал президент и генеральный директор компании Хосе Муньос во время встречи с австралийскими и международными СМИ. По его словам, рамная конструкция не рассматривается как основа для одной конкретной модели.

Ранее Hyundai показала в Нью-Йорке концепт Boulder, который продемонстрировал направление будущего пикапа и внедорожника марки. Теперь компания намекает, что следующая новинка может появиться уже на следующем Нью-Йоркском автосалоне.

Муньос заявил, что после перехода к рамной архитектуре Hyundai намерена создать целое семейство автомобилей, использующих возможности этой платформы. Такой подход позволит выпускать несколько моделей на общей технической базе и расширить присутствие марки в крупных сегментах.

Пикап для Австралии уже подтвержден, но его характеристики пока не раскрываются. Глава Hyundai лишь уточнил, что речь может идти о среднеразмерном грузовике с рамной конструкцией либо об однотонном пикапе.

Еще в 2024 году Hyundai зарегистрировала в Австралии товарные знаки T7 и T10. Предполагается, что они могут быть связаны с будущей рамной платформой, однако назначение этих обозначений пока не раскрыто.

Отдельным направлением может стать внедорожник. Hyundai рассматривает возможность создания праворульных автомобилей на рамной архитектуре, что особенно важно для Австралии. По словам Муньоса, этот рынок остается одним из наиболее значимых для компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пока неизвестно, какую силовую установку получит будущий пикап. Hyundai еще не раскрыла, будет ли использоваться традиционный турбодизель, гибридная система, подключаемый гибрид или полностью электрическая силовая установка.

Этой весной мы раскрыли первые подробности о новом пикапе Hyundai. Тогда считалось, что машина окажется братом-близнецом Kia Tasman и получит то же самое шасси, однако дизайн автомобиля будет совершенно другим.