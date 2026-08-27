Насколько «японским» является Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado 2025 (серия J250), предназначенный для рынков стран Персидского залива, сейчас в большой массе представлен на российском автомобильном рынке, куда такие машины завозят по параллельному импорту. И, как удалось выяснить независимым журналистам, машина воплощает в себе уникальную инженерную модель, позволяющую сохранить промышленную аутентичность, в то время как большинство мировых компаний переходят к рассредоточению цепочек поставок. Оказалось, что такие внедорожники являются на 100-процентов японскими.

«Прадо» появился в 1990 году как отдельное направление в семействе Land Cruiser, заняв нишу более компактного рамного внедорожника. За несколько поколений модель получила широкое распространение на разных рынках и стала одной из ключевых моделей Toyota в сегменте внедорожников. Нынешняя серия J250 относится к семейству Land Cruiser 250.

Где производят основные узлы Prado J250

Land Cruiser Prado 250 для стран Персидского залива собирают в Японии на предприятиях Toyota в Tahara и Hamura. Согласно приведенным данным, производство основных компонентов также сосредоточено в японской промышленной цепочке.

Бензиновый турбированный двигатель T24A-FTS выпускается на предприятиях Toyota в префектуре Айти. В конструкции используется турбокомпрессор японской компании IHI, а топливная аппаратура, включая систему двойного впрыска и насосы высокого давления, связана с поставками Denso.

Далее мощность передается через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач производства японской компании Aisin. Ходовая часть построена на платформе GA-F, а элементы подвески и амортизаторы поставляют KYB и Hitachi Astemo/Tokico.

Японское происхождение имеют и многие электронные компоненты. В частности, блоки управления, системы безопасности и радары связаны с производством Denso и Panasonic.

Таким образом, в представленном анализе происхождения основных узлов двигателя, трансмиссии, шасси, подвески, топливной аппаратуры и электроники доля японского производства заявлена на уровне 100 процентов. Это касается серийных автомобилей для указанных рынков, а не каждой детали без исключения.

Ранее мы также рассказывали о том, где собирают основные узлы другого популярного внедорожника Toyota – старшего Land Cruiser 300. Как и в случае с его младшим братом машина оказалась на сто процентов японской. При этом раннее те же источники разбирали географию оснащения Suzuki Jimny. И, как показал этот анализ, машина оказалась «японской» только на 45-55%.