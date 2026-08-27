Toyota Roomy переделают впервые за 10 лет: следующему поколению готовят гибрид

Рендер нового поколения Toyota Roomy

Toyota Roomy остается одним из самых популярных автомобилей в своем классе в Японии. Модель приближается к десятилетнему юбилею, а ее следующее поколение, по слухам, может получить новую платформу DNGA, гибридную систему e-SMART HYBRID и полностью переработанный дизайн.

Toyota Roomy дебютировала в 2016 году как компактный минивэн, созданный на базе Daihatsu Thor. Модель заняла нишу небольших семейных автомобилей с высокой крышей и двумя сдвижными дверями, сохранив компактные размеры кузова. Roomy стал важной частью предложения Toyota в сегменте практичных городских минивэнов.

Следующий Roomy может стать гибридным

Нынешний Roomy построен на базе Daihatsu Thor, который появился в 2016 году. С тех пор конкуренты успели обновить свои модели и предложить более экономичные силовые установки, а сама Toyota продолжила развивать собственные компактные автомобили. Теперь главным вопросом для следующего Roomy становится не только новый дизайн, но и переход на более современную техническую основу.

Официальных заявлений Toyota или Daihatsu о следующем поколении пока нет. При этом предполагается, что автомобиль может перейти на платформу DNGA, которую Daihatsu разрабатывает для своих моделей следующего поколения.

Главным изменением может стать электрификация. Сейчас Roomy предлагается с 1,0-литровым атмосферным и 1,0-литровым турбированным двигателями, однако по экономичности он уступает конкурентам с гибридными установками. Одним из возможных вариантов для нового поколения называют e-SMART HYBRID, уже используемую в Toyota Raize и Daihatsu Rocky.

Эта система работает по последовательной схеме: двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии, а колеса приводит электромотор. Для компактного автомобиля, ориентированного прежде всего на городскую эксплуатацию, такая конструкция может обеспечить характерные для электропривода плавность и отзывчивость.

Рендер нового поколения Toyota Roomy

Внешность нового Roomy также должна заметно измениться. На компьютерных изображениях, подготовленных авторами проекта, автомобиль получил полностью переработанную переднюю часть, но сохранил квадратный кузов и большую площадь остекления. Узкие светодиодные фары соединены горизонтальной декоративной накладкой, а нижняя часть бампера получила крупную решетку с вертикальными элементами.

Ключевые особенности Roomy, включая компактный кузов длиной около 4 метров и две сдвижные двери, предполагается сохранить. Благодаря этому новый автомобиль сможет остаться практичным в городе, не превращаясь в более крупный минивэн.

Изменения ожидаются и в салоне. Среди возможных нововведений называются большой дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель и расширенные возможности подключения смартфона. Также предполагается обновление комплекса систем безопасности и функций помощи водителю.