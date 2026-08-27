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Toyota Roomy переделают впервые за 10 лет: следующему поколению готовят гибрид

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Новая Toyota Roomy может получить гибрид e-SMART HYBRID и платформу DNGA

Toyota Roomy переделают впервые за 10 лет: следующему поколению готовят гибрид
Рендер нового поколения Toyota Roomy

Toyota Roomy остается одним из самых популярных автомобилей в своем классе в Японии. Модель приближается к десятилетнему юбилею, а ее следующее поколение, по слухам, может получить новую платформу DNGA, гибридную систему e-SMART HYBRID и полностью переработанный дизайн.

Toyota Roomy дебютировала в 2016 году как компактный минивэн, созданный на базе Daihatsu Thor. Модель заняла нишу небольших семейных автомобилей с высокой крышей и двумя сдвижными дверями, сохранив компактные размеры кузова. Roomy стал важной частью предложения Toyota в сегменте практичных городских минивэнов.

Следующий Roomy может стать гибридным

Нынешний Roomy построен на базе Daihatsu Thor, который появился в 2016 году. С тех пор конкуренты успели обновить свои модели и предложить более экономичные силовые установки, а сама Toyota продолжила развивать собственные компактные автомобили. Теперь главным вопросом для следующего Roomy становится не только новый дизайн, но и переход на более современную техническую основу.

Официальных заявлений Toyota или Daihatsu о следующем поколении пока нет. При этом предполагается, что автомобиль может перейти на платформу DNGA, которую Daihatsu разрабатывает для своих моделей следующего поколения.

Главным изменением может стать электрификация. Сейчас Roomy предлагается с 1,0-литровым атмосферным и 1,0-литровым турбированным двигателями, однако по экономичности он уступает конкурентам с гибридными установками. Одним из возможных вариантов для нового поколения называют e-SMART HYBRID, уже используемую в Toyota Raize и Daihatsu Rocky.

Эта система работает по последовательной схеме: двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии, а колеса приводит электромотор. Для компактного автомобиля, ориентированного прежде всего на городскую эксплуатацию, такая конструкция может обеспечить характерные для электропривода плавность и отзывчивость.

Toyota Roomy переделают впервые за 10 лет: следующему поколению готовят гибрид
Рендер нового поколения Toyota Roomy

Внешность нового Roomy также должна заметно измениться. На компьютерных изображениях, подготовленных авторами проекта, автомобиль получил полностью переработанную переднюю часть, но сохранил квадратный кузов и большую площадь остекления. Узкие светодиодные фары соединены горизонтальной декоративной накладкой, а нижняя часть бампера получила крупную решетку с вертикальными элементами.

Ключевые особенности Roomy, включая компактный кузов длиной около 4 метров и две сдвижные двери, предполагается сохранить. Благодаря этому новый автомобиль сможет остаться практичным в городе, не превращаясь в более крупный минивэн.

Изменения ожидаются и в салоне. Среди возможных нововведений называются большой дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель и расширенные возможности подключения смартфона. Также предполагается обновление комплекса систем безопасности и функций помощи водителю.

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Фото:Response

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