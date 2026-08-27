Экстремальный Honda Civic Type R HRC на первых неофициальных изображениях

Рендер серийного Civic Type R HRC

Honda может превратить Civic Type R в еще более экстремальную дорожную машину. Концепт Civic Type R HRC, показанный на Токийском автосалоне 2026 года, дает представление о возможном направлении развития модели, а ожидаемое обновление обычного Type R осенью 2026 года может стать технической основой для будущей версии HRC.

Honda Civic Type R появился в 1997 году как высокопроизводительная версия Civic и со временем превратился в одну из главных спортивных моделей японской марки. Современное поколение FL5 продолжает эту традицию с передним приводом и 2-литровым турбированным двигателем. HRC, в свою очередь, исторически отвечает за гоночные проекты Honda и сегодня все активнее переносит накопленные в автоспорте технологии на серийные автомобили.

Ставка на аэродинамику и шасси

Рендер серийного Civic Type R HRC

Civic Type R HRC Concept получил заметно более функциональный дизайн передней части. Центральный воздухозаборник стал крупнее, а по краям появились воздуховоды с двумя ребрами. Большое внимание уделено охлаждению и аэродинамике: среди наиболее заметных элементов выделяется спойлер, значительно выступающий вперед относительно нынешнего Type R.

Дизайн машины как бы намекает, что концепт создавался с акцентом на поведение автомобиля на гоночной трассе. Если HRC действительно доберется до серийного производства, изменения могут не ограничиться внешним оформлением.

По информации японской прессы, Civic Type R должен получить обновление в сентябре 2026 года. Ожидаются изменения передней части, информационно-развлекательной системы и ходовых характеристик. Если версия HRC появится в 2027 году, обновленный Type R может стать ее базой.

Для HRC предполагаются дополнительные настройки подвески и тормозной системы, кованые колесные диски и аэродинамические элементы из углеродного волокна. За счет применения облегченных компонентов масса автомобиля теоретически может снизиться примерно на 20–30 кг.

Отдельный вопрос – двигатель. В основе Civic Type R лежит 2-литровый турбированный VTEC, а для HRC ожидается увеличение мощности до 340 л.с. Добиться этого предположительно могут за счет доработки блока управления двигателем, впуска и выпуска, а также увеличения рабочего объема.

Honda готовит собственную спортивную линейку

Появление Civic Type R HRC не выглядит изолированным проектом. На Токийском автосалоне 2026 года Honda представила линейку HRC Model, куда также вошел концепт Prelude HRC.

HRC много лет отвечает за гоночные программы Honda в Формуле-1, MotoGP и SUPER GT. В последние годы подразделение стало теснее работать с серийными автомобилями, в том числе через разработку HRC Performance Parts.

Таким образом, HRC может стать для Honda аналогом спортивных направлений Toyota GR и Nissan NISMO. Если Civic Type R HRC получит серийную версию, это будет не просто новый аэродинамический пакет, а более серьезная модификация с переработанным шасси, облегчением конструкции и увеличенной мощностью.

Цена ожидается значительно выше стоимости стандартного Civic Type R. При этом ограниченный тираж способен сделать HRC особенно привлекательным для поклонников Type R.