Почему «мини-Лэнд Крузер», пожалуй, самая важная новинка Toyota за последние годы?

Новый Land Cruiser FJ – это компактный рамный внедорожник, который сочетает сравнительно небольшие размеры с серьезной техникой для бездорожья. Он оказался меньше и дешевле старших моделей семейства, но при этом не превратился в очередной городской кроссовер. К машине стали проявлять интерес даже в России: новые машины предлагают под заказ, хотя цены из-за особенностей утильсбора пока выглядят очень высокими.

Название Land Cruiser появилось в 1951 году, а за последующие десятилетия модель превратилась в одну из самых узнаваемых внедорожных серий Toyota. В разные годы семейство расширялось, а отдельные поколения стали известны сочетанием высокой надежности, рамной конструкции и способности работать в тяжелых условиях. Сегодня эту философию продолжают Land Cruiser 70, 250 и 300, но FJ предлагает ее в значительно более компактном формате.

Чем Land Cruiser FJ отличается от обычных кроссоверов

В последние годы Toyota уже успела порадовать поклонников спортивных автомобилей – GR Yaris, GR86 и Supra доказали, что японская компания по-прежнему готова создавать машины с ярким характером. Однако Land Cruiser FJ может оказаться для бренда куда более важной новинкой, поскольку возвращает в сегмент компактных внедорожников концепцию, которая практически исчезла с рынка.

При длине 4575 мм FJ заметно компактнее старших представителей семейства. Его колесная база на 270 мм короче, чем у Land Cruiser 250, а радиус разворота составляет 5,5 метра. Это должно сделать автомобиль удобнее не только на бездорожье, но и в городе.

При этом уменьшение размеров не привело к отказу от серьезной внедорожной техники. Land Cruiser FJ построен на рамной платформе и оснащается подключаемой системой полного привода. Toyota заявляет, что артикуляция колес сопоставима с показателями Land Cruiser 70 Series, а дорожный просвет и угол въезда соответствуют более крупному Land Cruiser 250.

Внешность полностью соответствует назначению автомобиля. У него вертикальный кузов, квадратные колесные арки и закрепленное на задней двери запасное колесо. Опциональные круглые фары добавляют дизайну ретро-мотивы.

Интересной особенностью стали съемные секции бамперов. При повреждении на бездорожье владельцу не придется менять весь элемент – достаточно заменить пострадавшую часть.

Простой мотор и большие перспективы

На японском рынке Land Cruiser FJ получил атмосферный 2,7-литровый бензиновый двигатель и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Мощность составляет 163 л.с.

Такая силовая установка выглядит довольно скромно на фоне возможностей самого автомобиля, но в этом есть определенная логика. Toyota не стала превращать компактный Land Cruiser в технологически перегруженный кроссовер с огромным количеством сложных решений.

Как раз сочетание простой силовой установки, рамной конструкции, полного привода и компактных размеров делает FJ столь интересным предложением для покупателей. Это автомобиль, который способен выполнять реальные внедорожные задачи, но при этом не требует цены, которую нужно платить за более крупные Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.

Сколько Land Cruiser FJ стоит в России

Первые предложения нового Land Cruiser FJ уже появились в России. Машины предлагают под заказ, в частности, в Иркутске и Чите.

Однако главным препятствием становится цена. 163-сильный бензиновый двигатель не позволяет автомобилю претендовать на льготные ставки утильсбора, поэтому стоимость привезенных машин существенно увеличивается.

Сейчас за новый Land Cruiser FJ в России просят от 7,2 млн рублей. В Японии же цена таких внедорожников начинается от 4,5 млн иен, что эквивалетно сумме в 2,4 миллиона рублей.