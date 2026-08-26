Yamaha XSR155 может впервые появиться в США: 155-кубовый ретро-мотоцикл внесли в документы NHTSA

Yamaha может вывести на американский рынок необычную для этой страны модель – ретро-мотоцикл XSR155 с одноцилиндровым двигателем объемом 155 куб. см. О существовании такой версии стало известно благодаря документам NHTSA для модели 2027 года: мотоцикл, который с 2019 года продается в Юго-Восточной Азии, впервые появился в американской документации производителя.

Семейство Yamaha XSR относится к ретро-направлению марки и объединяет современные мотоциклы с дизайном, вдохновленным классическими моделями. XSR155 появился в 2019 году и получил распространение на рынках Юго-Восточной Азии. В основе концепции лежит сочетание классического внешнего вида с современной техникой.

Что известно о Yamaha XSR155

Появление XSR155 в американских документах пока является наиболее конкретным свидетельством подготовки модели к местному рынку. Производители обязаны подавать в NHTSA информацию для расшифровки VIN до начала продаж транспортных средств в США, а такие данные появляются в открытой базе vPIC заранее.

Cама регистрация модели не содержит информации о цене, дате начала продаж или доступных цветах. Она также не является гарантией того, что мотоцикл в конечном итоге поступит к американским дилерам. Тем не менее XSR155 прямо указан в заявке Yamaha на модели 2027 года.

В движение мотоцикл приводит одноцилиндровый четырехтактный двигатель объемом 155 куб. см с жидкостным охлаждением, четырьмя клапанами и одним верхним распределительным валом. Его мощность достигает 18,4 л.с. при 10 000 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 14,2 Нм при 7500 об/мин. Диаметр цилиндра составляет 58,0 мм, ход поршня – 58,7 мм, степень сжатия – 11,6:1.

Одна из главных особенностей двигателя – система изменения фаз газораспределения VVA. Она использует два профиля впускного распределительного вала и переключает их в зависимости от оборотов двигателя. Благодаря этому силовой агрегат должен сочетать тягу на низких и средних оборотах с возможностью уверенно набирать высокие обороты.

Механизм газораспределения не оснащен гидравлическими компенсаторами, поэтому проверка зазоров клапанов является частью планового обслуживания. Для высокооборотистого одноцилиндрового двигателя с четырьмя клапанами это особенно важно.

Шасси XSR155 также выглядит серьезнее, чем можно ожидать от небольшого городского мотоцикла. В его конструкции используются рама Deltabox, алюминиевый маятник, перевернутая телескопическая вилка с внутренними трубами диаметром 37 мм и задняя подвеска рычажного типа.

За торможение отвечают 282-миллиметровый передний и 220-миллиметровый задний диски, дополненные двухканальной ABS. Также предусмотрена система контроля тяги. Передняя шина имеет размерность 100/80-17, задняя – 140/70R-17.

Снаряженная масса составляет 137 кг при полном 10-литровом топливном баке, высота сиденья – 810 мм, а колесная база достигает 1325 мм.

Впрочем, характеристики американской версии могут отличаться от параметров мотоциклов для других рынков. В японской спецификации, например, указаны другие размеры передней шины и немного иные показатели мощности.