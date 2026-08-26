Toyota Veloz получит гибридную установку с расходом 3,5 л на 100 км

Toyota готовит для рынка Малайзии гибридную версию семиместного Veloz, который уже получил популярность в странах Юго-Восточной Азии. Новый Veloz HEV сохранит привычный внешний облик, но получит гибридную силовую установку от Yaris Cross HEV и Vios HEV, систему TSS 3.0 и заявленный средний расход топлива 3,5 л на 100 км.

Toyota Veloz – семиместный минивэн начального уровня, ориентированный прежде всего на рынки Юго-Восточной Азии. Модель представлена, в частности, в Индонезии и Малайзии и занимает более доступную позицию в сравнении с крупными минивэнами Toyota. Автомобиль сочетает трехрядный салон с дизайном, напоминающим компактный кроссовер.

Семь мест и гибридная установка

Габариты Veloz составляют 4475 мм в длину, 1750 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колесной базе 2750 мм. По размерам модель превосходит Sienta, а ее кузов сочетает черты минивэна и внедорожника. В салоне предусмотрены три ряда сидений, рассчитанные на семь человек.

Гибридная версия Veloz HEV, которую планируют предложить в Малайзии, внешне останется близка к существующей модели. Отличить ее можно будет по синему логотипу Toyota, обозначению HEV и специальным аэродинамическим колесным дискам.

В стандартное оснащение также войдет система помощи водителю TSS 3.0, которая должна повысить уровень безопасности автомобиля.

Главным изменением станет силовая установка. Veloz HEV получит 1,5-литровую гибридную систему, уже используемую в Yaris Cross HEV и Vios HEV. Она работает в сочетании с электронной бесступенчатой трансмиссией e-CVT, а суммарная мощность составит 111 л.с.

Заявленный средний расход топлива достигает 28,9 км/л, что после перевода в привычный для российского рынка формат соответствует примерно 3,5 л на 100 км.

Для семиместного автомобиля эти показатели выглядят интересно, особенно для семейных покупателей, которые ценят не только вместительность своих машин, но и считают затраты на их заправку.