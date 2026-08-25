Новый обвес JAOS для Suzuki Jimny Nomad улучшает геометрию кузова и добавляет четыре светодиодных фонаря

Популярный внедорожник Suzuki Jimny Nomad получил новый комплект от японской компании JAOS, специализирующейся на доработке полноприводных автомобилей. Задний спортивный обтекатель разработан с учетом особенностей пятидверного Jimny и сочетает увеличенный угол съезда с четырьмя круглыми светодиодными задними фонарями, парковочными датчиками и светодиодными противотуманными фонарями.

Четыре круглых фонаря вместо штатной задней светотехники

Новая деталь JAOS создана специально для Jimny Nomad серии JC74 Type 1 на основе задней спортивной накладки, ранее разработанной для Jimny Sierra JB74. Конструкция получила более динамичный внешний вид, при этом ее форма рассчитана на максимально возможное увеличение угла съезда.

Одной из главных особенностей комплекта стали четыре круглых светодиодных задних фонаря. Они соответствуют требованиям ECE и требованиям технического осмотра, а на их линзах нанесен логотип JAOS. Дополняют их светодиодные задние противотуманные фонари JAOS, которые устанавливаются вместо штатных.

Отдельное внимание тюнеры уделили автомобилям с задними парковочными датчиками. В обтекателе предусмотрены специальные монтажные отверстия, поэтому установка датчиков не требует отказа от их штатной функции. Для подключения используется специальный разъем по принципу «подключи и работай», благодаря чему вмешательство в проводку автомобиля не требуется.

Три варианта исполнения

Задний спортивный обтекатель устанавливается при помощи болтов. Покупателям предлагается три варианта исполнения: неокрашенный за 107 тысяч 800 иен (примерно 57 тысяч рублей), с матовой черной окраской за 125 тысяч 400 иен (около 66 тысяч рублей) и прочный черный вариант с повышенной ударопрочностью за 143 тысячи иен (порядка 72 тысяч рублей по нынешнему курсу).

JAOS уже разрабатывает аналогичную деталь для Jimny Nomad JC74 Type 2. Новинка позволяет заметно изменить корму пятидверного внедорожника, сохранив при этом функциональность парковочных датчиков и добавив более выразительную световую графику.

Напомним, Suzuki Jimny представляет собой компактный внедорожник, история которого насчитывает несколько десятилетий. Пятидверный Jimny Nomad стал развитием концепции Jimny Sierra, сохранив характерную внедорожную конструкцию и увеличив практичность за счет дополнительных дверей и более длинного кузова.