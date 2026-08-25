Yamaha готовит громкую премьеру на EICMA: новый мотоцикл покажут 2 ноября

Фото: Yamaha

Компания Yamaha готовит новую премьеру к выставке EICMA, пообещав представить модель, которая должна «переосмыслить стандарты» в мотоциклетной индустрии. Японский производитель пока не раскрыл название и характеристики новинки, однако опубликованный тизер с тремя ударами на кардиомониторе уже породил предположения о новом трехцилиндровом двигателе.

Yamaha – один из крупнейших японских производителей мотоциклов, в модельной гамме которого представлены как дорожные, так и спортивные и туристические модели. Компания развивает семейство трехцилиндровых двигателей, а мотор CP3 используется в моделях серии MT-09. Среди наиболее известных современных мотоциклов бренда также выделяется MT-10, производство которого в Европе было прекращено.

На прошлой неделе Yamaha опубликовала заявление, призванное привлечь внимание к предстоящей премьере. В нем компания раскрыла, что долгое время индустрия двигалась по одному сценарию, но теперь производитель готов к переменам. Одновременно был показан кардиомонитор с тремя отдельными ударами, причем промежутки между ними отличаются.

Эта деталь стала главным поводом для предположений о силовой установке будущего мотоцикла. Одна из наиболее обсуждаемых версий заключается в том, что Yamaha готовит новый трехцилиндровый двигатель для перспективного Tenere 900.

В пользу этой версии может говорить и различающийся интервал между тремя импульсами на изображении. Это позволяет предположить необычный порядок работы цилиндров, а значит, речь может идти не о простой установке уже известного двигателя CP3 от MT-09 на новую платформу.

В качестве возможного ориентира упоминается трехцилиндровый двигатель Triumph T-Plane, который применяется в семействе Tiger. Такая схема позволяет сделать характер работы двигателя отличающимся от традиционных трехцилиндровых агрегатов и ориентировать его на особенности работы в условиях, где важны сцепление с поверхностью и контроль тяги.

Впрочем, существует и другой вариант развития событий. Yamaha может представить новый мотоцикл без обтекателя, который займет освободившееся место в модельной гамме после прекращения производства MT-10 в Европе.

Интерес к этой версии связан с тем, что еще в 2020 году Yamaha создала трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и установила его на доработанный MT-10. Позднее компания также подала заявку на патент, связанный с турбокомпрессором с электронным управлением.

Это породило предположение о возможном появлении преемника MT-10 с трехцилиндровым турбированным двигателем. В таком случае новая модель могла бы стать совершенно новым представителем класса мощных нейкед-мотоциклов Yamaha.

Пока обе версии остаются предположениями. При этом наиболее вероятным направлением считается появление Tenere 900, тогда как возможный супернейкед с наддувом стал бы более неожиданным развитием модельной линейки.

Впрочем, долго ждать ответа не придется. Yamaha обещает раскрыть подробности 2 ноября, за день до начала выставки EICMA. Тогда станет понятно, что скрывается за тремя ударами на тизере и действительно ли компания готовит новый трехцилиндровый мотоцикл.