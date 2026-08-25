Следующий Toyota Yaris может получить дизайн Hammerhead и более совершенную гибридную систему

Рендер: Motor-Fan

Toyota Yaris готовится к следующему этапу развития. Текущая модель появилась в 2020 году и сохраняет сильные позиции на рынке компактных автомобилей, а в 2027 году ей исполнится семь лет. Ожидается, что следующее поколение Yaris получит более выразительный дизайн в актуальном стиле Toyota, усовершенствованную гибридную установку, улучшенные ходовые качества и новые функции, способные усилить позиции модели в конкурентном сегменте.

Toyota Yaris появился как преемник модели Starlet и со временем стал одной из ключевых компактных моделей японской марки. Нынешнее поколение дебютировало в 2020 году и сохранило важное место в глобальной линейке Toyota. Модель также представлена в спортивной версии GR Yaris, которая выделяется отдельным подходом к конструкции и настройкам.

Вопрос о названии следующей модели пока остается открытым только в теории. Ранее появлялись предположения о возможном возрождении имени Starlet, однако сейчас более вероятным считается сохранение обозначения Yaris. Если Starlet действительно вернется, он, предположительно, займет более доступное положение в модельном ряду, а не заменит Yaris.

Главным изменением внешности следующего поколения может стать дальнейшее развитие дизайнерского языка Hammerhead. Этот стиль уже используется в современных моделях Toyota, включая Prius, Crown, RAV4 и C-HR+. Для компактного Yaris его собираются адаптировать с учетом небольших размеров кузова.

Передняя часть может стать более низкой и острой, а узкие светодиодные дневные ходовые огни подчеркнут увеличенную визуальную ширину автомобиля. Одновременно сохранится спортивный характер нынешнего Yaris, но линии кузова могут стать более четкими.

В представленных компьютерном рендере (заглавное изображение) это направление выражено еще заметнее. Автомобиль получил резко расположенные фары, объемный передний бампер и крупную нижнюю решетку радиатора. Широкие крылья, большой спойлер, воздухозаборники на капоте и дополнительные аэродинамические элементы придают машине облик, напоминающий высокопроизводительный GR Yaris.

Основным силовым агрегатом следующего поколения, как ожидается, останется усовершенствованный 1,5-литровый гибрид. Улучшения могут затронуть не только топливную экономичность, но и мощность, отзывчивость двигателя и уровень шума. Отдельное внимание планируется уделить более естественной реакции на нажатие педали акселератора и удобству эксплуатации в повседневных условиях.

Платформа TNGA GA-B, используемая нынешним Yaris, также может получить дальнейшее развитие. Основная концепция с небольшим весом и низким центром тяжести сохранится, а изменения могут быть направлены на повышение жесткости кузова, комфорта езды и снижение уровня шума.

Еще одним направлением модернизации станут электронные системы. Следующий Yaris может получить новейшую версию Toyota Safety Sense, увеличенные дисплеи и расширенные возможности подключения к сети. В результате компактный автомобиль должен стать более конкурентоспособным не только за счет экономичности, но и благодаря оснащению.

На японском рынке Yaris конкурирует с Honda Fit, Nissan Note и Suzuki Swift. Если нынешняя модель делает ставку прежде всего на компактные размеры и экономичность, следующему поколению предстоит усилить позиции за счет дизайна, качества салона, ходовых характеристик и современных функций.

Toyota пока официально не раскрыла сроки выхода нового Yaris и его силовые установки. Впрочем, с большой долей вероятности модернизация машины состоится до конца 2027 года.