QJ Motor SRK 125 RW: 125-кубовый китайский мотоцикл едет покорять Европу

Фото: QJ Motor

Китайская компания QJ Motor готовится расширить европейскую линейку мотоциклов своей новой моделью SRK 125 RW, рассчитанной на начинающих водителей. Новый 125-кубовый мотоцикл получил 15-сильный двигатель, 6-ступенчатую коробку передач, перевернутую вилку и ABS на обоих колесах, а его выход на европейский рынок ожидается весной 2027 года по цене около 3799 евро.

QJ Motor является одним из брендов китайской Qianjiang Motorcycle Group, которая развивает направление малокубатурных мотоциклов. В европейской линейке компании уже представлена модель SRK 125 RR, ставшая основой для нового SRK 125 RW. Семейство 125-кубовых мотоциклов QJ Motor ориентировано в том числе на начинающих водителей и владельцев прав категории A1.

SRK 125 RW построен на той же технической основе, что и спортивный SRK 125 RR, однако получил более спокойный и универсальный облик. Передняя часть закрыта компактным полуобтекателем, а общий дизайн разработан студией C-Creative под руководством Джованни Кастильони и Адриана Мортона, ранее работавших с MV Agusta.

В движение мотоцикл приводит одноцилиндровый четырехтактный двигатель объемом 125 куб. см с жидкостным охлаждением и двумя верхними распределительными валами. Его мощность достигает 15 л.с. при 9500 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 12,1 Нм. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач и цепной передачей.

Шасси построено на стальной раме. Спереди установлена перевернутая вилка, сзади – моноамортизатор, закрепленный непосредственно на маятнике. Мотоцикл получил 17-дюймовые колеса с шинами размерностью 110/70 спереди и 140/60 сзади.

За торможение отвечают два дисковых механизма с ABS на обоих колесах. Масса SRK 125 RW с полным баком составляет 141 кг, а высота сиденья – 780 мм, что должно сделать модель удобной для начинающих мотоциклистов.

В оснащение входят 5-дюймовый TFT-дисплей и USB-порт. Также предусмотрены зеркала на концах руля, защита рук и компактный полуобтекатель с аэродинамическими элементами.

По сравнению с SRK 125 RR новый RW делает ставку не на максимально спортивный образ, а на более универсальную концепцию. При этом 15-сильный двигатель соответствует максимальной мощности для 125-кубового мотоцикла, а 6-ступенчатая коробка позволяет полнее использовать его возможности.

В Европе QJ Motor SRK 125 RW появится весной 2027 года. Стоимость мотоцикла составит около 3799 евро (около 370 тысяч рублей по текущему курсу), что позволит ему конкурировать за внимание молодых водителей, которым нужен компактный двухколесный транспорт для города.