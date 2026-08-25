Toyota Land Cruiser 1985 года с пробегом 346 тысяч км продают по цене нового LC70

Фото: Garage Kept Motors

Toyota Land Cruiser 60-й серии остается востребованным среди поклонников классических внедорожников даже спустя десятилетия после появления модели. Сейчас в США продается экземпляр 1985 года с пробегом 346 тысяч километров, 4,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем и механической коробкой передач, причем владелец оценил автомобиль почти в 30 тысяч долларов – примерно столько же стоит новый Land Cruiser 70 в Японии.

Toyota Land Cruiser ведет историю с 1951 года и за десятилетия превратился в одну из ключевых моделей марки. 60-я серия появилась в 1980 году и стала развитием классического рамного внедорожника с полным приводом, сохранив акцент на надежности и проходимости. Модель выпускалась до 1990 года, после чего ее место заняла 80-я серия.

Представленный Land Cruiser относится к 1985 модельному году и сохранил характерные черты 60-й серии. Кузов окрашен в белый цвет, а хромированные элементы подчеркивают классический облик внедорожника.

Фото: Garage Kept Motors

Под капотом установлен 4,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, работающий в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. При пробеге 346 тысяч километров автомобиль продолжает выглядеть ухоженным и получил ряд технических доработок.

В частности, был капитально отремонтирован дифференциал и заменены амортизаторы. Также внедорожник получил черные легкосплавные диски Pro Comp и 31-дюймовые шины BFGoodrich. Это сочетание сохранило брутальный внешний вид Land Cruiser и одновременно сделало автомобиль более подходящим для эксплуатации на грунтовых дорогах.

Фото: Garage Kept Motors

Салон сохранил характерную для 60-й серии практичную архитектуру. Здесь установлены сиденья с синей тканевой обивкой, а оформление выполнено в сине-черной гамме. Для повышения комфорта автомобиль также получил дополнительную систему кондиционирования воздуха.

Несмотря на возраст, этот Land Cruiser остается не музейным экспонатом, а автомобилем, который можно использовать в повседневной эксплуатации. Технические работы и установка новых компонентов были направлены в том числе на сохранение его возможностей на дорогах с разным покрытием.

Цена автомобиля составляет 29 тысяч 900 долларов. Для внедорожника, которому уже больше 40 лет и который проехал 346 тысяч километров, сумма выглядит немалой, однако она особенно интересна она в сравнении с новым Land Cruiser 70.

В Японии новый LC70 оценивается в 4,8 миллиона иен, или примерно в 30 тысяч долларов. Таким образом, разница между стоимостью старого Land Cruiser 60-й серии с большим пробегом и абсолютно нового LC70 2026 года выпуска оказалась минимальной.