Hyundai Palisade с высокой крышей представлен официально

Фото: Hyundai

Hyundai представила Palisade 2027 модельного года в новой версии High Roof, которая стала первой моделью корейской марки с высокой крышей на базе внедорожника. За счет увеличенной на 240 мм высоты крыши автомобиль получил более просторный салон, а в оснащение вошли электронная подвеска, 21-дюймовые колеса и отдельный набор оборудования для пассажиров второго ряда.

Hyundai Palisade впервые появился в 2018 году как флагманский трехрядный внедорожник марки. Модель заняла место выше Santa Fe и стала одним из ключевых автомобилей Hyundai в сегменте крупных семейных SUV. В дальнейшем Palisade получил новое поколение, а сама модель стала основой для развития более дорогих вариантов оснащения.

Главная особенность нового Palisade High Roof – увеличенная крыша. По сравнению с обычной версией она стала выше на 240 мм, благодаря чему внутреннее пространство автомобиля заметно увеличилось. При этом общая высота кузова составляет 2005 мм, поэтому автомобиль сохраняет возможность заезжать на подземные парковки.

Версия получила собственное оформление экстерьера с высокой крышей и черными молдингами DLO. В стандартное оснащение также вошли электронная подвеска Preview, 21-дюймовые легкосплавные диски и шины Pirelli.

Интерьер Palisade High Roof рассчитан на пассажиров, которым важны дополнительное пространство и повышенный уровень комфорта.

Фото: Hyundai

В стандартную комплектацию включены эксклюзивная потолочная подсветка с эффектом звездного неба, двухпозиционные выдвижные светодиодные лампы для чтения и 21,4-дюймовая интеллектуальная развлекательная система для пассажиров задней части салона.

Для покупателей, которым требуется еще более дорогая отделка, Hyundai подготовила новый VIP Package 2. В него входит многофункциональная консоль второго ряда с двумя дверцами, двойная беспроводная зарядка для смартфонов, система УФ-С стерилизации, очиститель воздуха и подстаканники с функциями подогрева и охлаждения. Дополняют набор эксклюзивные автомобильные коврики премиум-класса для VIP-клиентов.

Hyundai Palisade High Roof предлагается с разным количеством посадочных мест и двумя вариантами силовой установки. Цена 9-местной бензиновой версии составляет 72,44 миллиона вон (порядка 4,4 млн рублей), а 7-местной – 75,3 миллиона вон (без малого 4,6 млн рублей).

Гибридные версии стоят дороже. За 9-местный Palisade High Roof придется заплатить 78,44 миллиона вон (около 4,7 млн рублей), тогда как 7-местная модификация оценивается в 81,59 миллиона вон (примерно 4,9 млн рублей).