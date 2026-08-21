Suzuki обновила туристический мотоцикл V-Strom 250: что изменилось

Фото: Suzuki

Suzuki вывела в продажу в Японии мотоцикл обновленный V-Strom 250, который получил новый дизайн с круглыми светодиодными фарами, доработанный блок ABS и четыре новых цветовых исполнения. При этом 248-кубовый двухцилиндровый двигатель сохранил мощность 24 л.с., а мотоцикл по-прежнему ориентирован как на ежедневные поездки, так и на дальние путешествия.

V-Strom 250 входит в семейство туристических мотоциклов Suzuki и относится к его моделям начального уровня. Мотоцикл унаследовал стилистическую ДНК от DR-BIG, дебютировавшего в 1988 году, а сама серия V-Strom получила популярность среди мотоциклистов, выбирающих технику для путешествий.

Главным внешним изменением обновленного V-Strom 250 стали круглые светодиодные фары. Они заметно меняют оформление передней части, но сохраняют узнаваемый брутальный характер семейства. Сзади также используются светодиоды – комбинированный фонарь получил современную световую начинку.

Suzuki обновила и цветовую палитру. Для мотоцикла предложены четыре варианта: «Жемчужно-черный/Ослепительно-желтый», «Бриллиантово-красный металлик/Жемчужно-черный», «Матовый черный металлик/Жемчужно-черный» и «Жемчужно-черный/Жемчужно-ледниковый белый № 2».

В основе V-Strom 250 остался двухцилиндровый четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением, SOHC и двумя клапанами. Рабочий объем составляет 248 куб. см, максимальная мощность – 24 л.с. при 8000 об/мин, а крутящий момент достигает 22 Нм при 6500 об/мин. Мотор работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Suzuki

Производитель также переработал выхлопную систему, изменив характеристики трубопроводов и каталитического нейтрализатора. При этом заявленная задача модернизации заключается в сохранении производительности на высоких оборотах.

Посадка рассчитана на продолжительные поездки. Руль поднят, высота сиденья составляет 800 мм, а задняя подвеска имеет семипозиционную регулировку. Спереди установлена телескопическая перевернутая вилка.

Для путешествий V-Strom 250 оснащается 17-литровым топливным баком, ветровым стеклом, защитными кожухами рук и центральной подставкой. На приборной панели используется цифровой ЖК-дисплей, отображающий обороты двигателя, выбранную передачу, часы и данные двух счетчиков пробега. Также в стандартное оснащение входит 12-вольтовая розетка.

Обновленный мотоцикл получил изменения в блоке ABS и другие доработки. Тормозная система включает гидравлические дисковые механизмы с ABS на обоих колесах. Масса мотоцикла составляет 191 кг, колесная база – 1425 мм, а минимальный дорожный просвет достигает 160 мм.

V-Strom 250 рассчитан на двух человек. Габаритные размеры составляют 2150 мм в длину, 880 мм в ширину и 1295 мм в высоту. Заявленный расход топлива в режиме WMTC – 32,1 км на литр.

Продажи обновленного Suzuki V-Strom 250 в Японии уже начались. Рекомендованная розничная цена составляет 685 тысяч 300 иен. При пересчете на российскую валюту сегодня это около 355 тысяч рублей.