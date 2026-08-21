Новый Honda CB400 SUPER FOUR E-Clutch получил 58-сильный четырехцилиндровый двигатель и электронное управление сцеплением

Фото: Honda

Honda представила в Японии новый CB400 SUPER FOUR E-Clutch, сохранивший классическую концепцию четырехцилиндрового нейкед-байка и получивший современную электронику. Мотоцикл оснащен 399-кубовым двигателем мощностью 58 л.с., шестиступенчатой коробкой передач и системой Honda E-Clutch.

История Honda CB400 SUPER FOUR началась в 1992 году. Модель стала одним из известных представителей японского класса среднекубатурных нейкед-мотоциклов, а характерный рядный четырехцилиндровый двигатель стал одной из ее главных особенностей. Новый CB400 SUPER FOUR E-Clutch сохраняет стилистическую связь с оригинальной моделью, но технически представляет собой новое поколение.

Внешность нового мотоцикла выдержана в традиционном для CB400 стиле. Круглая фара, крупный топливный бак и горизонтальный силуэт сочетаются с современной начинкой. При этом Honda переработала двигатель и шасси, а также добавила электронные системы управления.

Основой CB400 SUPER FOUR E-Clutch стал четырехтактный рядный четырехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением, DOHC и четырьмя клапанами на цилиндр. Рабочий объем составляет 399 см³, максимальная мощность – 58 л.с. при 11 500 об/мин, а крутящий момент достигает 38 Н·м при 9750 об/мин. Степень сжатия составляет 12,3.

Двигатель получил электронное управление дроссельной заслонкой и систему впрыска PGM-FI. Впуск выполнен по нисходящей схеме, а выпускная система использует коллектор 4-2-1. По данным Honda, такая конфигурация рассчитана на сочетание характеристик на низких и средних оборотах с выразительной работой двигателя при повышении оборотов.

Фото: Honda

Главной технической особенностью мотоцикла стала система Honda E-Clutch. Она автоматически управляет сцеплением при трогании, остановке и переключении передач, поэтому водителю не требуется постоянно использовать рычаг сцепления. При этом ручное управление остается доступным.

Электронное управление сцеплением работает совместно с электронной системой управления дроссельной заслонкой. При переключении на пониженную передачу электроника регулирует обороты двигателя и работу полусцепления, что должно уменьшать рывки. Система также может вмешиваться при резком торможении и в ситуациях, когда существует риск подпрыгивания заднего колеса.

Для мотоцикла предусмотрены режимы «СТАНДАРТ», «СПОРТ», «ГОРОДСКОЙ» и «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ». В последнем случае водитель может самостоятельно выбирать настройки мощности, торможения двигателем и управления крутящим моментом.

В основе конструкции лежит стальная трубчатая ромбовидная рама. Мотоцикл весит 187 кг, высота сиденья составляет 780 мм, колесная база – 1405 мм, а минимальный дорожный просвет – 135 мм. Передняя подвеска выполнена по перевернутой схеме, сзади используется система Pro-Link. За торможение отвечают два передних диска и один задний.

В оснащение входит 5-дюймовый полноцветный TFT-дисплей с поддержкой Honda RoadSync. Система позволяет подключать смартфон, а управление музыкой и навигацией осуществляется через переключатели на руле или дополнительную гарнитуру. Также предусмотрен разъем USB Type-C.

Для CB400 SUPER FOUR E-Clutch предложены четыре цвета кузова: Wolf Silver Metallic, Matte Ballistic Black Metallic, Ross White и Candy Chromosphere Red. Рекомендованная розничная цена в Японии составляет 998 тысяч 800 иен (порядка 520 тысяч рублей по нынешнему курсу валют), а целевой объем продаж на внутреннем рынке определен на уровне 4600 мотоциклов в год.