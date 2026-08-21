Роскошный китайский лимузин Guoli от Hongqi может расширить географию продаж

Фото: Hongqi

Китайский лимузин Hongqi Guoli, который относится к флагманской серии Sunflower, может расширить географию продаж и появиться на австралийском рынке. Местный импортер Greentech пока не подтвердил выход модели на новый для нее рынок, однако не исключает ее появление в составе будущей линейки бренда.

Hongqi – один из наиболее известных китайских автомобильных брендов, исторически связанный с представительскими автомобилями. Название марки переводится как «Красное знамя», а в ее истории особое место занимают крупные правительственные и представительские автомобили. Модель Guoli продолжает эту традицию, а ее дизайн отсылает к лимузину CA770, выпускавшемуся в 1960-х годах.

Бренд планирует предложить австралийским покупателям три модели электромобилей или гибридных внедорожников. Теперь к потенциальной линейке может присоединиться и флагманский лимузин.

Местный импортер Greentech допустил появление в Австралии одной из флагманских моделей Hongqi – Guoli или Guoy. Представитель компании отметил, что такой автомобиль мог бы конкурировать на рынке с представительскими моделями Audi, Toyota Crown и Lexus.

Но особенно интересен всем автомобиль Guoli. Большой лимузин имеет длину почти шесть метров и массу более 3,1 тонны. Его внешность выполнена с оглядкой на Hongqi CA770, а под капотом установлен 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Двигатель развивает 382 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 530 Нм.

Заявленный расход топлива для столь крупного автомобиля составляет 15,2 литра на 100 км. При этом стоимость Guoli на австралийском рынке, если модель туда действительно выйдет, может составить около 1,5 миллиона австралийских долларов (порядка 88,5 млн российских рублей).

Если Guoli все же доберется до Австралии, модель станет одним из самых необычных предложений местного рынка представительских автомобилей. Для Hongqi это также будет возможность показать за пределами Китая автомобиль, который продолжает традицию марки в сегменте особо крупных и дорогих лимузинов.

В прошлом году мы писали, что некий бизнесмен с российской фамилией приобрел один из экземпляров лимузина Hongqi Guoli. Тогда сообщалось, что он заплатил за машину сумму, на тот момент эквивалентную примерно 118 миллионам рублей.