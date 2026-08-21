Новый «внедорожный» Hyundai Tucson XRT показали с другого ракурса

Рендер: Kindelauto

Недавно состоялась официальная премьера нового поколения кроссовера Hyundai Tucson. Машина пережила крупные визуальные трансформации, а также впервые для корейского рынка обзавелась внедорожной модификацией XRT. Впрочем, пока Hyundai ограничилась лишь одним изображением этой версии с ракурсом спереди. Как может выглядеть такой Tucson сзади накануне показал независимый рендер портала Kindelauto.

Версия XRT уже использовалась Hyundai в линейке кроссоверов и внедорожников, включая Tucson, Santa Fe и Palisade, однако прежде она предназначалась для зарубежных рынков, в том числе Северной Америки. Для корейского рынка XRT Tucson станет новым предложением. В 2022 году дизайн XRT для Tucson предыдущего поколения кратковременно предлагался в Корее в составе специального пакета Adventure, но полноценной комплектацией XRT он тогда не был.

На представленном рендере задняя часть Tucson XRT получила багажник на крыше, открытый красный буксировочный крюк и массивные внедорожные шины. Темно-серые диски и элементы защиты в нижней части кузова дополнительно подчеркивают образ автомобиля, ориентированного на поездки вне асфальта.

Задняя дверь выполнена с широкой красной световой полосой, в центре которой размещена крупная надпись «TUCSON». Венчает картину матовый кузов цвета хаки и высокий дорожный просвет.

Изображение: Hyundai

Ранее компания показала официальное изображение, на котором Tucson XRT получил собственную прямоугольную решетку радиатора, массивные защитные элементы днища, черные накладки на колесные арки и специальные бамперы. При этом характеристики подвески и дорожного просвета версии пока не раскрыты.

Данные о силовой установке и стоимости XRT пока также не опубликованы. Согласно информации о сертификации модели для внутреннего рынка, новый Tucson будет доступен с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также с 1,6-литровой турбогибридной системой. Скорее всего, XRT сохранит основные параметры силовых агрегатов стандартного Tucson.

Цена нового поколения этой модели пока не объявлена. Для сравнения, актуальный Tucson в Южной Корее с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем стоит от 28 миллионов 440 тысяч вон (около 1,7 млн российских рублей).

Ожидается, что стартовая стоимость новой модели окажется в районе 30 миллионов вон, что при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу равно примерно 1,8 млн рублей. Насколько дороже обычной версии окажется вариант XRT пока неизвестно.