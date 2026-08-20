FLIT M2i: новый складной электровелосипед весом 13,3 кг

Фото: FLIT

Британская компания FLIT представила складной электровелосипед M2i, сделав главным преимуществом модели небольшой вес. Полностью оснащенный велосипед весит 13,3 кг – на 1,2 кг меньше стандартного M2, при этом M2i сохраняет складную конструкцию и оборудование для ежедневных поездок.

FLIT – британский производитель складных электровелосипедов. Компания специализируется на компактных моделях, рассчитанных в том числе на использование вместе с общественным транспортом. Одной из предыдущих разработок бренда стал FLIT M2, на базе которого создан новый облегченный M2i.

При создании M2i инженеры не стали переходить на титановую раму. Основой осталась фирменная алюминиевая конструкция, которую FLIT производит в Кембридже с использованием конструкционных клеев вместо традиционной сварки. По данным компании, такой способ соединения позволяет избежать тепловой деформации металла и сохранить точность геометрии рамы.

Фото: FLIT

Дополнительного снижения массы удалось добиться за счет компонентов. M2i получил гидравлические дисковые тормоза Hope XCR Pro X2, шины Goodyear Eagle F1 R, седло fizik Vento Antares R3, камеры из ТПУ, цепь KMC с полыми штифтами и другие облегченные детали. В FLIT утверждают, что их совокупная стоимость более чем на 875 фунтов стерлингов превышает стоимость соответствующих компонентов M2.

При этом разработчики не стали превращать M2i в облегченный велосипед с урезанным оснащением. У модели сохранились передние и задние фонари, возможность катить велосипед на колесах в сложенном состоянии и размеры, позволяющие размещать его на багажных полках поездов.

По словам управляющего директора FLIT Алекса Мюррея, задача заключалась не просто в создании велосипеда с минимальной цифрой на весах. Производитель стремился снизить массу без отказа от функций, которые важны при ежедневном использовании складной техники, например при переноске по лестнице или поездках в переполненном общественном транспорте.

На этом фоне 13,3 кг выглядят заметным показателем для полностью оснащенного складного электровелосипеда. Дело в том, что многие другие легкие складные модели весят около 20–25 кг, поэтому M2i заметно отличается от них по массе.

Стоимость новинки FLIT составит 2 тысячи 999 фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 340 тысяч рублей по текущему курсу. Но итоговая цена может оказаться для покупателей в Британии ниже, за счет местной программы «Велосипед на работу».