Следующая Toyota Corolla может сменить привычный образ

Фото: Toyota

Toyota пока не раскрывает подробностей о Corolla следующего поколения, однако первые изображения из японской телепрограммы уже вызвали большой интерес. На размытых кадрах автомобиль заметно отличается от нынешней модели и, судя по силуэту, может получить более спортивный кузов с плавной линией крыши.

Toyota Corolla появилась в 1966 году и за десятилетия превратилась в одну из ключевых моделей японской марки. Семейство неоднократно меняло формат и включало седаны, хэтчбеки и универсалы. Нынешнее поколение Corolla дебютировало в 2018 году с хэтчбеком Corolla Sport, а годом позже к нему присоединились седан и универсал Corolla Touring. Автомобиль получил платформу TNGA, которая стала основой для дальнейшего развития модели.

Поводом для разговоров о новой Corolla стала документальная программа NHK, вышедшая в июле 2026 года. В ней показали материалы, связанные с разработкой автомобиля следующего поколения, включая размытый силуэт неизвестной модели.

Фото: NHK

Название автомобиля в программе не раскрывалось, поэтому утверждать, что на кадрах показана новая Corolla, пока нельзя. Однако опубликованные изображения обратили на себя внимание из-за заметного сходства силуэта с концептом Corolla Concept, который Toyota представила на японском автосалоне в 2025 году (заглавное изображение).

Наиболее заметной особенностью автомобиля стала форма кузова. Линия крыши плавно уходит от передней части к корме, а сам силуэт больше напоминает фастбэк, чем классический трехобъемный седан. Боковые окна и выразительная линия в нижней части дверей также напоминают решения, использованные в концепте.

Силовая гамма следующей Corolla также может претерпеть изменения. Toyota продолжает развивать гибридные технологии, одновременно работая над подключаемыми гибридами и электромобилями. Поэтому в новом поколении ожидается сохранение гибридной версии, а для отдельных рынков не исключается появление PHEV и полностью электрической модификации.

Какие варианты будут доступны в Японии, пока неизвестно. Corolla остается глобальной моделью Toyota, поэтому состав силовых установок может различаться в зависимости от конкретного рынка.

Неясной остается и дальнейшая судьба кузовов семейства. Сегодня Corolla представлена седаном, универсалом Touring, хэтчбеком Sport и кроссовером Corolla Cross. При переходе на новое поколение Toyota может сохранить существующую структуру либо пересмотреть модельный ряд.

Отдельное внимание направлено на спортивную GR Corolla. По слухам, Toyota может продолжить развитие этой версии параллельно с обновлением стандартной Corolla.

Пока все сведения о новой модели остаются на уровне предположений, а неофициальные изображения дают лишь общее представление о возможном направлении дизайна, а серийная машина может заметно отличаться от показанного силуэта.

Если предположения подтвердятся, новая Corolla получит более выразительный внешний облик, сохранив при этом роль глобальной модели Toyota.

Справить дебют автомобиль, по слухам, должен в течение 2027 года.