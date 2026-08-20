Откуда взялось название Toyota Land Cruiser и что оно первоначально означало

Фото: Toyota

У знакомого сегодня имени Land Cruiser есть совсем не такой очевидный старт, как может показаться. Первый автомобиль, стоявший у истоков этой легендарной линейки, назывался Toyota BJ, а привычное имя появилось лишь через несколько лет. Причем придумали его не для красоты: в названии зашифровали характер машины и одновременно решили вполне практическую проблему.

История началась в далеком 1951 году. Toyota разработала BJ по запросу Национального полицейского резерва Японии, которому требовался компактный полноприводный автомобиль для тяжелых условий эксплуатации. В основу конструкции легло шасси грузовика Toyota SB, а под капотом находился 3,4-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель.

BJ не выиграл конкурс Национального полицейского резерва – предпочтение отдали Mitsubishi Jeep, выпускавшемуся по лицензии Willys. Однако для Toyota на этом история не закончилась. Компания продолжила развивать машину, а в 1953 году запустила ее серийное производство.

Название Toyota Jeep использовать долго не могла. Jeep был торговой маркой Willys-Overland Motors, поэтому в июне 1954 года Toyota переименовала свою модель. Так появился Land Cruiser.

Новое имя предложил технический директор Toyota Хандзи Умэхара. По его объяснению, автомобиль был способен легко двигаться по сложному рельефу, словно крейсер по воде. Отсюда и Land Cruiser – буквально «сухопутный крейсер». При выборе названия учитывали и британский Land Rover: Toyota требовалось имя, которое звучало бы достойно рядом с этим известным внедорожником.

В результате название получилось одновременно простым и довольно точным. Land указывает на сушу, а Cruiser – на крейсер. Речь шла не о каком-то сложном маркетинговом смысле, а о способности автомобиля уверенно преодолевать тяжелую местность.

На тот момент Land Cruiser еще очень сильно отличался от современных машин с этим именем. Это был утилитарный автомобиль, созданный прежде всего для работы там, где обычный транспорт быстро сдавался. В 1955 году Toyota представила 20-ю серию с более мощным 3,9-литровым рядным шестицилиндровым двигателем. Машина оставалась простой по конструкции, но постепенно стала важной частью экспортной стратегии Toyota.

Как раз с 20-й серии Land Cruiser начал активно выходить на зарубежные рынки. В США модель появилась в 1958 году, а ее репутация прочного и способного внедорожника постепенно стала формироваться далеко за пределами Японии.

Поэтому первоначальный смысл названия Land Cruiser был гораздо прозаичнее, чем может показаться сегодня. Toyota нужно было отказаться от слова Jeep из-за прав на торговую марку, а новое имя должно было одновременно описывать характер машины. «Сухопутный крейсер» оказалось удачным названием для автомобиля, которому с самого начала предстояло ездить там, куда обычная техника добиралась с большим трудом.

За прошедшие десятилетия Land Cruiser превратился из утилитарного полноприводника в одну из самых узнаваемых моделей Toyota. Но смысл, заложенный в его имени в 1954 году, оказался удивительно живучим: это по-прежнему название автомобиля, созданного для движения по земле там, где дорога заканчивается.