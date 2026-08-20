Электромотоцикл Honda получил премию Red Dot: таким бренд видит двухколесный транспорт после 2030 года

Фото: Honda

Honda продолжает искать новый облик для электрических мотоциклов и уже показывает, каким может стать двухколесный транспорт следующего десятилетия. Концепт EV OUTLIER Concept, представленный на Japan Mobility Show 2025, получил премию Red Dot Design Award за концептуальный дизайн.

Honda занимается разработкой мотоциклов с 1940-х годов, а первое серийное двухколесное транспортное средство компания представила в 1947 году. За десятилетия мотоциклетное направление стало одним из ключевых для Honda, а сегодня производитель активно развивает электрические модели и концепции будущего.

Награда Red Dot стала для Honda сразу двойным признанием. Помимо EV OUTLIER Concept, премию в категории «Дизайн бренда и коммуникаций» получил рекламный видеоролик компании «Что такое мотоцикл? | Электромотоциклы».

Сам EV OUTLIER Concept впервые показали в октябре 2025 года на выставке Japan Mobility Show. Honda представила его как экспериментальную разработку, которая исследует возможный облик двухколесных транспортных средств после 2030 года.

Одной из главных особенностей концепта стала компоновка. Электрическая силовая установка позволила отказаться от традиционных решений и использовать мотор-колеса на передней и задней осях. Благодаря этому Honda смогла сформировать низкий и динамичный силуэт.

Внешность EV OUTLIER построена в соответствии с концепцией «Точность внутреннего дизайна», которую Honda использует при разработке электрических двухколесных транспортных средств. Низкая посадка сочетается с плавными линиями кузова и прозрачным дымчатым корпусом.

Такое решение по задумке авторов концепта должно создавать ощущение движения и технологичности, а также улучшать обзорность для водителя. При этом сам концепт пока остается исследовательской разработкой, хотя Honda планирует вывести основанные на его идеях решения на рынок после 2030 года.

Отдельное внимание компания уделила не только самому мотоциклу, но и тому, как рассказывать об электрическом транспорте. В отмеченном премией видеоролике Honda рассуждает о будущем двухколесных машин и их месте в повседневной жизни.

В основе коммуникационной концепции бренда лежит идея «Ожидаемая жизнь. Неожиданные открытия». Honda рассчитывает, что переход на электрические технологии позволит создать новые сценарии использования двухколесного транспорта и расширить возможности для пользователей.

Ранее мы писали о том, что недавно Honda представила в Китае новый электроскутер Zoomer e:. Ему достался необычный дизайн и запас хода до 105 километров.