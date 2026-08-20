Кроссовер Toyota Harrier готовят к серьезным внешним и техническим переменам

Рендер: Response

Следующее поколение Toyota Harrier, судя по появившейся информации и неофициальным рендерам, сохранит купеобразный силуэт, но станет заметно современнее и технологичнее. Модель должна занять более четкую позицию между массовым RAV4 и другими крупными внедорожниками Toyota, сделав ставку на комфорт, тишину и премиальный характер.

Toyota Harrier появился в 1997 году и изначально создавался как более дорогой городской кроссовер с упором на комфорт. Первые поколения модели были тесно связаны с Lexus RX, однако позднее Harrier превратился в самостоятельную модель Toyota для японского рынка.

Нынешний Harrier выпускается с 2020 года и отличается от большинства моделей Toyota прежде всего дизайном. Вместо подчеркнуто утилитарного образа компания сделала ставку на плавный силуэт с покатой линией крыши и более дорогую отделку. В следующем поколении этот подход, судя по представленному проекту, менять не собираются.

На компьютерном изображении, опубликованном в японском издании Response, передняя часть получила цельную композицию с горизонтальными светодиодными дневными ходовыми огнями, соединенными визуально с решеткой радиатора. Решение выполнено в стилистике последних моделей Toyota с дизайном Hammerhead, но передняя часть выглядит шире и спокойнее.

Рендер: Response

Бампер получил вертикальные воздухозаборники, а линии капота плавно переходят в передние крылья. Боковины при этом стали визуально проще: количество декоративных линий уменьшено, а основной акцент сделан на форме кузова и игре света. Темно-синий цвет кузова дополнительно подчеркивает ориентацию Harrier на премиальный городской стиль.

Отдельная часть проекта касается силовой установки. По информации японских журналистов, Toyota разрабатывает новый 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель, который может получить место в следующем Harrier. Предполагается его сочетание с гибридной системой нового поколения.

Ожидаемая суммарная мощность такой установки может находиться в диапазоне от 200 до 250 л.с. При этом эти показатели пока относятся к прогнозам, а не к официально подтвержденным характеристикам автомобиля.

Не исключается и сохранение подключаемого гибрида. Для такой версии прогнозируется мощность свыше 300 л.с. и увеличение запаса хода на электротяге, однако подробных подтвержденных характеристик пока нет.

Салон также может получить серьезные изменения. В числе ожидаемых нововведений называют крупный центральный дисплей, цифровую приборную панель, следующую версию Toyota Safety Sense, беспроводное обновление программного обеспечения и цифровой ключ.

В основе автомобиля, как ожидается, останется модернизированная архитектура GA-K. При этом разработчики могут уделить дополнительное внимание шумоизоляции и плавности хода, сохранив характерную для Harrier настройку шасси.

Официальной даты премьеры пока нет. По текущим прогнозам, полная смена поколения может состояться после 2027 года.