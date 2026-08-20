В Испании назвали самые надежные электромобили: лидерами оказались BMW и Smart

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Электромобили уже перестали восприниматься как техника, которая требует компромиссов по надежности. Исследование Испанской организации потребителей и пользователей (OCU), в котором приняли участие 3810 владельцев электромобилей из десяти европейских стран, показало, какие марки получили самые высокие оценки за безотказность.

По итогам исследования первое место сразу разделили BMW и Smart – обе марки получили по 91 баллу из 100. При этом владельцы сообщали преимущественно о незначительных неисправностях.

Вторую позицию заняла Tesla с результатом 89 баллов. Такой же показатель оказался у BYD и Dacia. Еще четыре марки набрали по 87 баллов – Kia, Nissan, Renault и MG.

OCU оценивала не только надежность автомобилей. Участников также спрашивали об общей удовлетворенности своими машинами. Здесь лидером стала Tesla, следом расположились BMW и Polestar. Mercedes-Benz также получил высокую оценку владельцев по удовлетворенности, однако по надежности уступил лидерам рейтинга.

Исследование затронуло и эксплуатационные расходы электромобилей. По расчетам OCU, машина со средним потреблением 18 кВт/ч на 100 километров при зарядке дома потребует около 2700 евро (около 27 тысяч рублей) на электроэнергию за пробег в 100 тысяч километров.

Для сравнения, автомобилю с бензиновым двигателем и средним расходом 7,5 литра на 100 километров на такой же пробег потребуется около 12 тысяч евро на топливо (почти 1,2 млн рублей при пересчете на российскую валюту). Таким образом, разница в затратах на энергию получается весьма заметной.

Ниже оказываются и расходы на обслуживание. Согласно исследованию, ежегодное техническое обслуживание электромобиля в Европе обходится в среднем примерно в 140 евро (14 тысяч рублей) против 250 евро (25 тысяч рублей) у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. OCU связывает разницу с более простой конструкцией электромобилей и меньшим количеством деталей, подверженных износу.

Отдельно организация рассмотрела долговечность тяговых батарей. Большинство производителей гарантируют их работу в течение восьми лет или 160 тысяч километров, однако приведенные OCU данные указывают, что при правильной эксплуатации и ограниченном использовании быстрой зарядки батареи способны пройти более 300 тысяч километров без замены.

При этом у электромобилей остается заметный недостаток – стоимость страхования. По данным OCU, комплексный страховой полис для такой машины в среднем обходится на 36% дороже, чем для сопоставимого бензинового автомобиля.

Ранее мы приводили результаты другого исследования, связанного с электрокарами. Канадская автомобильная ассоциация (CAA) протестировала выносливость батарей популярных «электричек» в условиях низких температур. Электромобили ездили на морозе пока полностью не сели: кто оказался лучшим, а кто худшим – в нашем материале.