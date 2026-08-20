В Швеции на 353% выросло количество краж автомобильных катализаторов

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Шведские автовладельцы вновь столкнулись с ростом краж автозапчастей. В первой половине 2026 года в стране зарегистрировали 833 таких преступления – на 28% больше, чем годом ранее, причем особенно резко увеличилось количество краж каталитических нейтрализаторов, пишет местный портал Carup.

Катализаторы устанавливаются на автомобили для снижения содержания вредных веществ в выхлопных газах. Их привлекательность для преступников связана с наличием драгоценных металлов, включая платину, палладий и родий. Из-за этого автомобильные катализаторы уже не первый год становятся объектом краж в разных странах.

За первые шесть месяцев 2026 года в Швеции зарегистрировали 833 кражи автозапчастей. За аналогичный период 2025 года полиция зафиксировала 651 такой случай. Таким образом, показатель вырос на 28%.

Основная часть преступлений пришлась на первые три месяца года – за этот период было зарегистрировано 579 краж.

Главной целью преступников стали каталитические нейтрализаторы. В январе–июне 2026 года их было похищено 417 штук против 92 годом ранее. Это соответствует росту на 353%.

Стоимость украденного катализатора на черном рынке, в зависимости от модели автомобиля, может составлять для преступников от 5 до 10 тысяч шведских крон (около 45 тысяч – 90 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Вторая крупная категория – автомобильные фары. За первые шесть месяцев года было зарегистрировано 295 таких краж, что на 44% больше показателя 2025 года, когда было похищено 205 фар.

При этом некоторые виды краж, ранее остававшиеся распространенными, наоборот, заметно сократились. Количество похищенных навигационных устройств уменьшилось на 60% и составило 92 единицы. Кражи подушек безопасности и рулевых колес снизились на 70% – до 81 случая.

Среди марок автомобилей ситуация сильно различается в зависимости от того, какие детали интересуют преступников. Больше всего компонентов было похищено у Volvo – 369 единиц. Основной целью в данном случае стали фары.

На втором месте оказалась Toyota с 287 украденными компонентами. У автомобилей этой марки преступников в основном интересовали каталитические нейтрализаторы.

Далее в списке оказались BMW со 151 украденным компонентом, Volkswagen с 33 и Audi с 15.

По регионам кражи чаще всего фиксировались в южной и центральной частях Швеции. Наибольшее количество случаев пришлось на южный полицейский округ – 299 краж, или 36% от общего числа по стране. Стокгольмский полицейский округ занял второе место с 242 случаями, что соответствует 29% всех зарегистрированных краж.