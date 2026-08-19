Крупное обновление Hyundai Santa Fe: как изменится популярный корейский кроссовер

Рендер: NYMammoth

Обновленный Hyundai Santa Fe готовится к заметной смене внешности. Судя по рендеру (изображение выше), созданному на основе деталей, замеченных на тестовом автомобиле, кроссовер получит вертикальные задние фонари, объединенные тонкой световой полосой, а оформление передней части и салона будет выполнено в новом стиле Hyundai.

Hyundai Santa Fe появился в 2000 году и стал первым внедорожником марки, получившим это название. За несколько поколений модель выросла из относительно компактного автомобиля в крупный семейный кроссовер, а ее внешность несколько раз менялась достаточно радикально. Нынешнее поколение отличается особенно угловатым дизайном и стало заметным отходом от стилистики предыдущего Santa Fe.

Теперь корейский производитель готовит обновление модели, причем изменения, судя по всему, затронут практически весь автомобиль.

Рендер: NYMammoth

На рендере задней части Santa Fe показаны длинные вертикальные фонари, расположенные по краям пятой двери. Их соединяет тонкая горизонтальная световая полоса, в центре которой находится эмблема Hyundai. Под ней размещена крупная надпись «SANTA FE».

Такое решение заметно отличается от оформления нынешнего автомобиля, но одновременно перекликается с внешностью нового Tucson, представленного сегодня утром. У него также используются задние фонари с выраженной трехмерной структурой, которая становится особенно заметной при включении света.

По информации корейской прессы, сходство Santa Fe и Tucson может быть частью общего дизайнерского направления Hyundai. Обе модели получают элементы нового языка «Искусство стали», который постепенно распространяется на автомобили марки.

Передняя часть обновленного Santa Fe также должна измениться. Ожидаются раздельные фары, вертикальные дневные ходовые огни и горизонтальная световая оптика. Таким образом, нынешнее оформление передней части уступит место более сложной конструкции, визуально связанной с последними моделями Hyundai.

Фото: Shorts Car

Не менее серьезные изменения ожидаются в салоне. Судя по шпионским фото, интерьер получит новое оформление с использованием системы Pleos Connect. Ранее соответствующие элементы уже были замечены на тестовом автомобиле во время испытаний.

Фото: Shorts Car

Гибридная версия сохранит 1,6-литровую бензиновую турбированную силовую установку, однако, как ожидается, получит гибридную систему нового поколения, представленную в Grandeur. Предполагается, что это позволит улучшить мощность и топливную экономичность модели.

Вместе с техническими обновлениями может вырасти и стоимость автомобиля. По информации корейских журналистов, аналогичные изменения в Grandeur и Avante сопровождались увеличением цены на местном рынке примерно на 4–5 миллионов вон (245-300 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту). Для обновленного Santa Fe ожидается примерно такое же повышение в прайс-листе.

Премьера рестайлингового Hyundai Santa Fe может состояться до конца этого года, но его продажи начнутся не раньше 2027-го.