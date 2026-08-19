Honda Element может вернуться в 2029 году: кубоподобный кроссовер получит гибридную установку

Рендер: Abimelec Design

Honda Element, производство которого завершилось еще в 2011 году, может вернуться в модельный ряд марки. По данным Automotive News, новое поколение необычного кроссовера может дебютировать в 2029 году.

Оригинальный Honda Element дебютировал в 2003 году и выпускался до 2011 года. Модель отличалась необычным кубическим кузовом и была создана с акцентом на практичность, особенно для перевозки крупного багажа и активного отдыха. Одной из ее характерных особенностей стали задние двери, открывавшиеся против направления движения и позволявшие получить широкий проем без центральной стойки.

Оригинальный Element запомнился прежде всего необычной организацией пространства. Задние сиденья можно было складывать, освобождая значительную часть салона под багаж. Кроме того, сиденья переднего и второго рядов складывались таким образом, чтобы внутри автомобиля можно было организовать спальное место.

Новое поколение, согласно имеющейся информации, должно получить гибридную силовую установку вместо двигателей внутреннего сгорания, использовавшихся на прежней модели. Это должно сделать автомобиль экономичнее. Механическая коробка передач, которая была доступна для оригинального Element, в новой модели, предположительно, не появится.

Рендер: Abimelec Design

По данным Automotive News, новый Element будет ориентирован на покупателей, которым нужен автомобиль для путешествий и активного отдыха. Поэтому от него ожидают определенных внедорожных возможностей. В линейке Honda модель может получить версию Trailsport, причем полный привод, предположительно, будет доступен в качестве опции на большинстве комплектаций и войдет в стандартное оснащение Trailsport.

Производство, как ожидается, организуют на одном из предприятий Honda в Огайо. Предполагаемый годовой объем выпуска оценивается в 100 тысяч автомобилей, часть которых может поставляться на зарубежные рынки.

Одним из основных конкурентов будущего Element называется Ford Bronco Sport. По имеющимся оценкам, стоимость новой Honda к моменту выхода может находиться примерно на уровне этого конкурента, стартовая цена которого сейчас в Штатах составляет около 35 тысяч долларов (порядка 3 миллионов рублей по текущему курсу).

Пока проект остается неподтвержденным со стороны самой Honda. Если информация зарубежных журналистов окажется верной, возвращение Element станет заметным событием для марки – особенно с учетом того, насколько сильно оригинальная модель отличалась от большинства компактных кроссоверов. И это может стать одним из ее конкурентных преимуществ перед потенциальными соперниками в классе.

Ранее также стало известно, что Honda занимается подготовкой к запуску нового поколения другой своей внедорожной модели – пикапа Ridgeline. Недавно машину показали на первых рендерах. Премьеру автомобиля ждут в ближайшие несколько лет.