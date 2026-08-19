ИЖ Планета 5: история легендарного мотоцикла, пережившего СССР

Изображение: ИЖ

Наверное, сегодня сложно найти человека, который совсем не знает, как выглядит мотоцикл. Современный рынок предлагает десятки классов и сотни моделей, а их характеристики порой действительно впечатляют. В СССР выбор был гораздо скромнее. Мотоциклисту приходилось выбирать из техники отечественного производства, а отношение к конкретным моделям складывалось уже после нескольких сезонов эксплуатации.

ИЖ Планета 5 появилась в 1987 году и стала очередным развитием хорошо известного семейства «Планета». До нее завод в Ижевске выпускал Планету 1, Планету 2, Планету 3 и Планету 4, постепенно меняя конструкцию и устраняя недостатки предыдущих версий. Пятая модель получила новый внешний вид и серьезно доработанный двигатель.

На мотоцикл установили одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 346 см³. Его мощность достигала 22 л.с. Мотор был воздушного охлаждения и работал в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Привод заднего колеса – цепной. Для своего класса двигатель отличался хорошей тягой на низких оборотах, поэтому Планета подходила не только для асфальта, но и для дорог с плохим покрытием.

Внешне Планету 5 было легко отличить от предшественницы. Мотоцикл получил новый бензобак, переднее крыло, приборный щиток и задний фонарь. Еще одним заметным изменением стала выхлопная система: вместо двух глушителей появился один, расположенный справа. Мощность генератора увеличили до 140 Вт.

Практичность оставалась одной из главных причин популярности модели. К Планете 5 можно было присоединить боковой пассажирский или грузовой прицеп, а также установить универсальный грузовой модуль. Предусматривалась возможность дополнительной установки багажника и коленных щитков. Поэтому один и тот же мотоцикл мог использоваться для обычных поездок, перевозки пассажира или хозяйственных задач.

Конструкцию продолжали менять уже после начала производства. Одной из наиболее известных модернизаций стала ИЖ Планета 5-01. Для этой версии применили генератор на постоянных магнитах и бесконтактную систему зажигания, которая работала независимо от аккумуляторной батареи. На отдельных модификациях использовалась раздельная система смазки двигателя.

При этом Планета 5 не оставалась абсолютно одинаковой на протяжении всего выпуска. Завод предлагал различные варианты с отличающимися тормозами, колесами, элементами подвески и оборудованием. Например, существовали исполнения с дисковым передним тормозом, а у некоторых версий сохранялся двухкулачковый барабанный механизм.

Модель оказалась необычайно долгоживущей. Производство ИЖ Планета 5 продолжалось с 1987 по 2008 год. За это время Советский Союз прекратил существование, российский рынок мотоциклов сильно изменился, а сама модель несколько раз модернизировалась. Но базовая конструкция оставалась узнаваемой – одноцилиндровый двухтактный двигатель, четырехступенчатая коробка и цепной привод.

Для своего времени Планета 5 была обычным дорожным мотоциклом среднего класса, а не спортивной техникой. Ее ценили за тяговитый двигатель, относительно простое устройство и возможность использовать мотоцикл с коляской. Максимальная скорость у базовой версии заявлялась на уровне 120 км/ч.

Последние Планеты 5 сошли с производства в 2008 году. К этому моменту модель находилась на конвейере уже более двадцати лет – срок, который для советского мотоцикла оказался действительно большим.

Что говорят владельцы

В отзывах ИЖ Планету 5 чаще всего хвалят за простоту, ремонтопригодность, невысокую стоимость обслуживания и хорошую проходимость. Владельцы отмечают надежность и выносливость мотоцикла, тяговитый двигатель, широкое сиденье, вместительный бензобак и неплохой свет после установки современной лампы. Отдельно многие вспоминают внешний вид и то, что Планету можно ремонтировать самостоятельно, а запчасти и подходящие аналоги до сих пор относительно легко найти.

Из минусов чаще всего упоминают возраст техники и деталей, вибрации, барабанные тормоза и жестковатое переключение передач. У двухтактного двигателя есть и своя особенность – при штатной системе питания приходится смешивать бензин с маслом, что современные владельцы считают неудобным. Некоторые также рекомендуют заменить штатное зажигание на электронное, чтобы уменьшить проблемы с его настройкой.

В целом отзывы владельцев сводятся к простой мысли: Планету 5 ценят не за комфорт современной техники, а за неприхотливость, дешевое содержание и возможность починить мотоцикл практически самостоятельно.