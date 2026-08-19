Китайский внедорожник BAW 212 в стиле «Гелендваген» разжился в Германии бензиновой версией

Фото: BAW

Китайский внедорожник BAW 212, уже продающийся в Германии, получил новую бензиновую версию. Она оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 218 л.с., 8-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом, а ее цена оказалась ниже стоимости дизельной модификации.

История BAW 212 восходит к внедорожнику BJ 212, производство которого началось в Китае в 1960-х годах. Модель стала одной из наиболее узнаваемых разработок Пекинского автомобильного завода и долгие годы сохраняла утилитарную конструкцию. Современный BAW 212 продолжает эту линию, но получил более современное оснащение и пятидверный кузов.

В Германии BAW 212 продается через импортера Indimo с осени 2025 года. До появления бензиновой модификации покупателям предлагалась только версия с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 166 л.с.

Новая бензиновая версия получила 2-литровый двигатель с турбонаддувом. Он развивает 218 л.с. и 380 Н·м крутящего момента и работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Фото: BAW

Внедорожная составляющая при этом никуда не делась. BAW 212 имеет дорожный просвет 235 мм, 17-дюймовые колеса с шинами 265/70 R17 и электрическую лебедку. Пятидверный кузов достигает 4,71 метра в длину и 1,94 метра в высоту, а масса бензиновой версии составляет 2,23 тонны. Грузоподъемность заявлена на уровне 415 кг. При этом бензиновый автомобиль оказался на 85 кг легче дизельного.

Максимальная скорость составляет 160 км/ч. Динамические характеристики, включая время разгона до 100 км/ч, импортер не приводит. Зато расход топлива для бензиновой версии известен – 11,4 л на 100 км. У дизельного исполнения этот показатель составляет 8,5 л на 100 км.

Фото: BAW

Несмотря на внедорожную направленность, оснащение BAW 212 рассчитано не только на поездки по пересеченной местности. Передние кресла имеют электрические регулировки, подогрев и вентиляцию, а также отделку микрофиброй. В стандартное оборудование входят двухзонный климат-контроль, подогрев рулевого колеса, бесключевой доступ, светодиодные фары и стеклянный люк.

Перед водителем установлен 10,25-дюймовый дисплей, а центральный экран имеет диагональ 12,3 дюйма. Также предусмотрены DAB+, Apple CarPlay, Android Auto и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Набор электронных систем включает адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы движения, системы помощи при старте и спуске с холма, парковочные датчики и камеру кругового обзора с функцией просмотра пространства под автомобилем.

Стоимость бензинового BAW 212 в Германии составляет 38 тысяч 995 евро (примерно 3,8 млн рублей при пересчете на российскую валюту). Это на 2 тысяч 855 евро (около 280 тысяч рублей) меньше цены дизельной версии. Покупателям доступны пять цветов кузова, причем доплачивать за выбор окраски не требуется.

Для немецкого рынка новая версия китайского внедорожника, который некоторые сравнивают по стилю с местным «Гелендвагеном», выглядит интересным предложением прежде всего за счет сочетания бензинового турбомотора, полного привода и богатого стандартного оснащения, а также менее высокой цены в сравнении с дизельным внедорожником. Но ее единственным минусом может стать увеличенный расход топлива в сравнении с «тяжелотопливным» вездеходом.

Напомним, BAW 212 обещали начать продавать официально и в России (под индексом 212 T01). Премьера машины состоялась еще в апреле этого года, но с тех пор никаких подвижек в этом вопросе не произошло. На официальном сайте компании в РФ модель присутствует, но никакой информации о ее цене и сроках запуска в стране до сих пор нет.