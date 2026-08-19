Hyundai Palisade получит особую версию с наростом на крыше

Фото: HealerTV

Hyundai завершила сертификацию новой версии Palisade Highroof, которая отличается от обычного кроссовера специальной надстройкой на крыше. Модификация получила гибридную силовую установку 2,5 T-GDI и будет доступна в семи- и девятиместном исполнении с передним или полным приводом.

Hyundai Palisade впервые представили в 2018 году как флагманский трехрядный кроссовер марки. Модель заняла место крупного семейного автомобиля в глобальной линейке Hyundai, а основными особенностями стали просторный салон и ориентация на перевозку нескольких пассажиров. Предыдущий Palisade также предлагался с VIP-исполнением, поэтому идея более роскошной версии с увеличенным внутренним пространством для модели не является для компании новой.

Palisade Highroof впервые был показан в качестве концепта на выставке в Сеуле в 2025 году. Теперь проект получил более конкретные очертания – Hyundai завершила внутреннюю сертификацию модификации, что указывает на подготовку к выходу автомобиля на рынок.

Фото: Hyundai

Главное отличие Highroofскрывается в конструкции крыши. Специальная надстройка увеличивает максимальную высоту кузова более чем до двух метров – примерно на 237 мм относительно обычного Palisade. Благодаря этому должен увеличиться объем пространства над головами пассажиров и общая практичность салона.

Согласно данным Министерства окружающей среды Южной Кореи (организация KENCIS), сертификация проведена для Palisade Highroof Hybrid 2.5 T-GDI. В документах указаны четыре варианта – семиместные версии с передним и полным приводом, а также девятиместные модификации с передним и полным приводом.

Силовая установка остается той же, что используется на обычном Palisade Hybrid. Это 2,5-литровый бензиновый двигатель T-GDI в составе гибридной системы, работающий с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Заявленная мощность составляет 262 л.с.

При этом высокая крыша заметно увеличила массу автомобиля. Семиместный Palisade Highroof передним приводом имеет снаряженную массу 2250 кг и полную массу 2750 кг. У девятиместной версии эти показатели составляют 2270 и 2880 кг соответственно.

Фото: Hyundai

Для сравнения, обычный семиместный Palisade Hybrid 2WD с 18-дюймовыми колесами весит 2080 кг, а девятиместный – 2115 кг. Таким образом, дополнительная конструкция увеличила массу на 170 и 155 кг соответственно.

С учетом того, что силовая установка версии Highroof осталась без изменений, увеличение массы почти наверняка негативно скажется на топливной экономичности автомобиля, хотя конкретные показатели расхода для новой версии пока не раскрыты.

Сертификационные документы также пока не позволяют оценить все особенности новой модификации. В частности, в них нет подробной информации о внешнем оформлении, конструкции надстройки и фактическом объеме дополнительного пространства в салоне.

Официальная дата начала продаж Hyundai Palisade Highroof еще не названа. Впрочем, по информации корейских журналистов, появление автомобиля на рынке ожидается уже в этом году.

Напомним, в начале этого года мы публиковали фотографии такой модификации Palisade. Машину удалось запечатлеть на эвакуаторе без камуфляжа. Тогда ходили слухи, что помимо увеличенного пространства внутри особые кроссоверы с высокой крышей получат набор охлаждаемых или обогреваемых подстаканников и специальный мультимедийный экран, который будет опускаться с потолка.