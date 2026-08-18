Самый популярный минивэн Японии в новом поколении на первых рендерах

Рендер: Apollo News Service

Toyota Sienta остается самым продаваемым минивэном японского авторынка. По итогам прошедшего финансового года в «стране восходящего солнца» было реализовано порядка 105 тысяч 364 единиц этой модели, что ставит ее на первое место в своем классе. Сейчас эта модель готовится к переходу в следующее поколение. Чего ждать от него с точки зрения дизайна показали независимые дизайнеры.

Toyota Sienta появилась в 2003 году и создавалась как компактный минивэн для японского рынка. Модель занимает нишу между легковыми автомобилями и более крупными семейными минивэнами Toyota, предлагая компактные размеры при возможности перевозки пассажиров в три ряда. Нынешнее поколение вышло в 2022 году.

Одним из главных направлений развития должна стать гибридная установка. Нынешний Sienta оснащается 1,5-литровым двигателем в составе гибридной системы пятого поколения. По данным японских СМИ, следующий автомобиль, вероятно, сохранит этот рабочий объем, но получит более современную силовую установку.

Все дело в том, что конкурентная среда за последнее время сильно изменилась. Honda Freed получила новое поколение в 2024 году, после чего эта модель стала просторнее и получила обновления в области оснащения и безопасности. На это не могли не обратить внимание в Toyota и начали думать, как следующему Sienta отвечать уже на более высокие требования покупателей компактных минивэнов.

В 2024 году компания объявила о разработке нового поколения двигателей объемом 1,5 и 2,0 литра. Основными задачами назывались уменьшение размеров и массы агрегатов, а также повышение тепловой эффективности. Если эти разработки будут использованы в Sienta, они могут улучшить экономичность и характеристики автомобиля.

Рендер: Apollo News Service

Внешность будущей модели также должна измениться. Независимые дизайнеры предполагают дальнейшее развитие стилистики Toyota с использованием концепции «Hammerhead». В результате привычный для нынешнего Sienta дружелюбный образ может стать более выразительным.

Ожидаются и изменения в оснащении – от дальнейшего развития комплекса Toyota Safety Sense до цифровых функций, более крупного экрана мультимедийной системы и цифровой панели приборов. При этом наиболее вероятным сценарием остается не радикальная смена концепции, а последовательное развитие нынешнего автомобиля.

Если Toyota действительно сохранит компактные размеры, практичную компоновку и гибридную силовую установку, новый Sienta продолжит развивать те качества, за которые его выбирают японские покупатели.

А пока Toyota продолжает продавать Sienta, но машина доступна не только в Японии. С недавнего времени такие автомобили небольшими партиями завозят в Россию «серые» импортеры.

Мы насчитали в общей сложности порядка шести объявлений о продаже новых минивэнов 2026 года выпуска, которые либо уже прибыли в страну, либо готовятся к закупке на родине и доставке в РФ по предзаказу. Ценовая «вилка» таких машин, если верить предложениям автосалонов, находится в пределах 1,8 – 2,45 миллиона рублей в зависимости от комплектации и условий поставщика.