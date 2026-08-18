Hyundai Boulder: представлен рендер нового серийного корейского среднеразмерного пикапа на раме

Рендер: Kindel Auto

Hyundai Boulder, представленный в виде концепта на автосалоне в Нью-Йорке, может получить серийное продолжение. Новый рендер показывает, как среднеразмерный пикап с рамной конструкцией и внедорожным характером может выглядеть в версии, близкой к производственной.

Hyundai Santa Cruz стал первым серийным пикапом марки и дебютировал в 2021 году. Модель получила несущий кузов и была создана с ориентацией на сочетание возможностей пикапа с повседневными качествами кроссовера. Концепт Boulder представляет другое направление для Hyundai – более крупный среднеразмерный пикап с рамной конструкцией.

Рендер серийной версии Boulder, опубликованный изданием Kindel Auto, демонстрирует автомобиль с классическими чертами внедорожника. В передней части использованы круглые фары и горизонтальная решетка радиатора, а массивные внедорожные шины, боковые подножки и багажник на крыше делают внешний вид более практичным и ориентированным на тяжелые условия эксплуатации.

Сам прототип Boulder компания Hyundai представила на Нью-Йоркском автосалоне в апреле прошлого года (на фотографиях ниже). В его основе лежит рамная конструкция, а дизайн создан в соответствии с новым стилистическим направлением марки под названием «Искусство стали».

Фото: Hyundai

Концепт получил 37-дюймовые внедорожные шины и систему навигации в реальном времени. Во время презентации Boulder генеральный директор Hyundai Motor Хосе Муньос заявил, что компания намерена активно конкурировать в сегменте среднеразмерных пикапов.

Отдельно стоит упомянуть о потенциальном сотрудничестве Hyundai Motor и GM. По сообщениям зарубежных журналистов, компании планируют совместную разработку среднеразмерных и компактных пикапов для латиноамериканского рынка. Разработка должна вестись GM, а автомобили, предположительно, получат общую платформу с уникальным дизайном каждой марки. Начало серийного производства ожидается в 2028 году.

Фото: Hyundai

Информация о силовой установке пока остается предварительной. По имеющимся данным, Boulder может получить двигатели внутреннего сгорания и гибридные системы. Такой вариант соответствует планам Hyundai расширить к 2030 году гибридную линейку до 18 моделей и добавить в следующем году электромобиль с увеличенным запасом хода EREV.

Пока серийный Hyundai Boulder официально не представлен, поэтому показанный рендер остается независимым видением будущей модели. Если проект действительно дойдет до конвейера, его главным отличием от Santa Cruz станет не только более брутальная внешность, но и сама конструкция автомобиля. Что касается самого Santa Cruz, то его ввиду низкой популярности в этом году снимут с конвейера.

Между тем, сегодня в линейке Hyundai Motor Group уже есть один рамный пикап. Его выпуском занимается Kia, а машина зовется Tasman.

Несмотря на казалось бы очевидное потенциальное родство между этим автомобилем и будущим пикапом Hyundai, «утилитарники» могут оказаться совершенно разными проектами, никак не пересекающимися между собой. По крайней мере на это намекают южнокорейские СМИ. Как оно окажется на самом деле узнаем наверняка уже через несколько лет.