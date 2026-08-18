Honda представила в Китае новый электроскутер Zoomer e: до 105 км хода и необычный дизайн

Фото: Wuyang Honda

Совместное предприятие Wuyang Honda представило для китайского рынка электробайк Zoomer e: 2026 модельного года. Новинка сохранила узнаваемую стилистику бензинового Zoomer, получила электромотор мощностью 400 Вт и предлагается в двух версиях с запасом хода до 105 км.

Honda Zoomer появился в Японии в 2001 году как оригинальный компактный скутер с необычным открытым дизайном. Модель быстро стала заметна благодаря простой конструкции и широким возможностям для индивидуализации. Позднее имя Zoomer было использовано и для электрической версии, ориентированной уже на современные городские условия.

В июле 2026 года Wuyang Honda представила Zoomer e: 2026 модельного года. Электрический байк получил открытое оформление с массивной стальной рамой и круглыми сдвоенными светодиодными фарами. При этом от бензинового Zoomer новинка отличается отсутствием педалей.

Фото: Wuyang Honda

Покупателям предложат две версии. Базовая будет оснащена литий-ионной батареей на 48 В и 24 Ач, а топовая получит аккумулятор емкостью 48 В и 30 Ач. В обоих случаях будет использоваться электромотор, встроенный в колесо, с максимальной мощностью 400 Вт. Запас хода заявлен на уровне 80 км для стандартной версии и 105 км для более дорогой.

Масса обеих модификаций составляет 54,5 кг, а высота сиденья – 728 мм. В конструкции предусмотрены передний дисковый тормоз и система контроля тяги, которая должна препятствовать пробуксовке колеса на скользком покрытии.

Отдельное внимание уделено оснащению. Круглая приборная панель выполнена в ретро-стиле и представляет собой ЖК-дисплей. В список оборудования входят подключение смартфона, смарт-ключ, круиз-контроль и USB-порт для зарядки устройств.

Для Zoomer e: подготовлены четыре варианта окраски – «Авокадовый зеленый», «Очаровательный черный», «Морозно-белый» и специальный «Лавовый красный».

Фото: Wuyang Honda

Стоимость базовой версии в обычном цвете составляет 5 999 юаней (примерно 75 тысяч рублей), а со специальной окраской – 6 199 юаней (порядка 78 тысяч рублей). Топовая модификация стоит 6 699 юаней (без малого 85 тысяч рублей) в стандартных цветах и 6 899 юаней (87 тысяч рублей по текущему курсу) с окраской «Лавовый красный».

Продавать электроскутер Zoomer e: будут исключительно на китайском моторынке. Появление этой модели за пределами «Поднебесной» (по крайней мере сейчас) выглядит как событие крайнемаловероятное.

Практически исключено появление этого электрического скутера и в России. Чего не скажешь о других мотоциклах, работающих на бензине, а не на электротяге. Потенциальный ресурс одного из них (Ural Gear Up) мы разобрали в нашем большом материале.