Mazda готовит серийную Mazda 3 Spirit Racing с гоночной подвеской и мотором мощнее 300 л.с.

Фото: Mazda

Mazda может выпустить серийную спортивную версию Mazda 3, которая должна стать первой моделью нового суббренда Spirit Racing. Ее официальны дебют ожидается в январе 2027 года, а главным техническим изменением станет 2,5-литровый турбодвигатель мощностью более 300 л.с.

Mazda 3 появилась в 2003 году и стала преемницей семейства Familia/323 в модельном ряду марки. Модель выпускается в кузовах седан и хэтчбек и занимает важное место среди компактных автомобилей Mazda. Спортивное направление Spirit Racing должно связать серийные автомобили бренда с опытом Mazda в автоспорте.

По сообщениям японских СМИ, Mazda 3 Spirit Racing станет первой серийной моделью нового спортивного суббренда Mazda. Ее появление ожидается в 2027 году, а официальная премьера, предположительно, состоится уже в январе.

Главное внимание инженеры уделят не только мощности двигателя. В конструкции спортивной Mazda 3 появится специально настроенная подвеска, созданная с учетом опыта гонок на выносливость Super Endurance Race. Также автомобиль получит модернизированные тормозные суппорты Brembo, рассчитанные на работу с более мощным силовым агрегатом.

Фото: Mazda

Внешность Mazda 3 Spirit Racing будет заметно отличаться от стандартной модели. Кузов получит аэродинамические элементы, созданные с оглядкой на гоночные автомобили, а на корме появится оригинальное антикрыло в форме «гусиной шеи». Такое решение должно улучшить устойчивость автомобиля на высокой скорости и одновременно подчеркнуть его спортивный характер.

Изменения затронут и салон. Для отделки используется замшевая кожа с красной строчкой, а передние кресла заменят спортивные ковшеобразные сиденья RECARO. Таким образом, интерьер должен сочетать более выраженную спортивную направленность с привычным для модели уровнем оснащения.

Главным нововведением станет двигатель. По данным японских СМИ, Mazda сохранит объем 2,5 литра и турбонаддув, однако силовой агрегат будет отличаться от нынешнего 2,5-литрового Skyactiv-G. Его мощность ожидается на уровне более 300 л.с., тогда как нынешний турбированный двигатель развивает 250 л.с.

Если информация подтвердится, Mazda 3 Spirit Racing станет значительно более серьезной спортивной модификацией, чем обычный автомобиль с пакетом внешних доработок.

Шансы на появление такого автомобиля в продаже в России низки. Узконишевые хот-хэтчбеки в РФ традиционно не пользуются высоким спросом. Впрочем, сейчас в распоряжении некоторых «серых» дилеров в нашей стране можно найти «заряженные» Toyota GR Yaris. Правда по запредельно высоким ценам. К примеру, как мы писали в начале лета, стоимость таких машин достигла почти 9 миллионов рублей.

Ранее стали известны подробности о новом поколении «тройки». Предполагается, что машина сменит генерацию ближе к 2029 году и получит подключаемую гибридную систему Skyactiv-Z, которая сейчас находится в разработке инженеров Mazda. Первым этот бензиново-электрический агрегат должен дебютировать в кроссовере CX-5 актуального поколения. Ожидается, что это произойдет уже в 2027 году.