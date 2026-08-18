Следующий Mitsubishi Pajero Mini может оказаться крупнее и практичнее

Рендер: Daily-Motor

Mitsubishi готовит возвращение Pajero Mini после продолжительного перерыва. Более того, если верить свежим слухам, новая модель получит пятидверный кузов, современный салон и гибридную силовую установку, а ее конструкция будет больше ориентирована на повседневную эксплуатацию.

Pajero Mini появился в линейке Mitsubishi в 1994 году как компактный внедорожник, созданный с учетом японского класса кей-каров. В отличие от старшего Pajero, модель отличалась небольшими размерами и выпускалась в трехдверном исполнении. Производство Pajero Mini завершилось в 2012 году, после чего название надолго исчезло из модельного ряда Mitsubishi.

По данным японских СМИ, возрожденный Pajero Mini будет построен на платформе, более ориентированной на легковые автомобили. Такой подход позволит использовать модель не только как компактный внедорожник, но и как практичный автомобиль для повседневной эксплуатации.

Главным изменением станет переход от прежней трехдверной схемы к пятидверному кузову. При этом Pajero Mini сохранит характерные черты внедорожника – угловатый силуэт, высокую переднюю часть и увеличенное ощущение дорожного просвета. В оформлении кузова ожидаются горизонтальная решетка радиатора, нижняя решетка и дополнительные декоративные элементы.

Боковые части автомобиля, как предполагается, получат многослойное оформление с использованием устойчивых к царапинам материалов и декоративных панелей. Прочная задняя стойка должна дополнительно подчеркнуть внедорожный характер модели.

Как сообщают инсайдеры из Японии, новая модель будет иметь несущий кузов. При этом полный привод и хороший дорожный просвет позволят Pajero Mini сохранять определенные возможности при движении по пересеченной местности. Основной акцент, однако, будет сделан на повседневном использовании, а не на способностях, демонстрируемых за пределами асфальтового полотна.

Для Pajero Mini ожидается 1,6-литровая гибридная силовая установка, знакомая по кроссоверу Xforce. Его бензиновый двигатель развивает 107 л.с. и 134 Нм крутящего момента, а электромотор способен самостоятельно приводить автомобиль в движение и выдает 116 л.с. и 255 Нм. Заявленный средний расход топлива составляет порядка 4,1 л на 100 км.

Салон также может заметно измениться. Японские СМИ пишут о более качественных материалах и крупном сенсорном экране с поддержкой подключения мобильных устройств. При этом внутреннюю отделку планируют сделать практичной и простой в уходе. Пространство для пассажиров второго ряда также должно стать более комфортным.

Таким образом, новый Pajero Mini, если информация подтвердится, будет заметно отличаться от одноименной модели прошлого.

Mitsubishi делает ставку на пять дверей, более удобный салон и гибридную силовую установку, сохраняя при этом узнаваемый образ компактного внедорожника, что в теории должно позволить ему более плотно конкурировать с одним из самых известных представителей своего сегмента – Suzuki Jimny, который сегодня представлен на рынке как в 3-дверном, так и 5-дверном исполнениях.

Впрочем, если этим автомобилям придется схлестнуться на бездорожье, то с большими шансами победителем из этого противостояния выйдет не возрожденный младший «Паджеро», а его оппонент с рамным кузовом.